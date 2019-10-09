В Сербии осудили заявления победителя выборов в Косово о "Великой Албании"

БЕЛГРАД, 9 окт – РИА Новости. Минобороны и МИД Сербии осудили заявления об объединении албанцев в Албании и Косово победителя выборов в самопровозглашенной республике лидера радикального движения "Самоопределение" Альбина Курти.

Избирком самопровозглашенной республики накануне подтвердил победу радикального движения "Самоопределение" на прошедших в воскресенье выборах в косовский "парламент". Курти в заявлении по итогам выборов для косовского телеканала KTV указал, что "национальное объединение албанцев должно происходить не в рамках ЕС, а на месте". Лидер "Самоопределения" предложил, чтобы "Косово и Албания интегрировались в рамках федерации". Он и ранее поддерживал идею создания на Балканах "Великой Албании". Курти также указал, что не хочет вести переговоров с крупнейшей партией нацменьшинства "Сербский список", и посоветовал им оставаться в оппозиции.

"Величайшая угроза безопасности, наряду с "Великой Албанией", то, что сербов сведут к не только демографическому, но и политическому меньшинству… Сама идея, по которой победитель выборов в Косово Албин Курти предлагает формировать власть без легитимных представителей сербов, лишь с послушными сербами, которые, как нас учит история, всегда найдутся, является угрозой безопасности Сербии", - цитирует Минобороны заявление министра Александра Вулина.

"МИД Сербии самым острым образом осуждает встречу специального представителя по западным Балканам МИД Королевства Норвегия Арне Санес Бьорнстада и лидера движения "Самоопределение" Альбина Курти, где присутствовал посол Норвегии в Косово Йенс Эрик Грондал, который состоялся под флагом Албании", - заявило сербское внешнеполитическое ведомство.

МИД подчеркнул, что "Курти известен как приверженец создания Великой Албании" и что представители международного сообщества, встречаясь с ним, легализуют идею "объединения самопровозглашенного Косово и Албании".