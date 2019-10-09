Богданов обсудил с главой Ливанской демпартии проблему сирийских беженцев

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ, спецпредставитель российского президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов обсудил с главой Ливанской демократической партии ситуацию в Ливане и Сирии, включая проблематику сирийских беженцев, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе встречи, в которой также участвовал министр по делам беженцев Ливанской Республики С. Гариб, состоялся подробный обмен мнениями о развитии ситуации в Ливане, Сирии и на Ближнем Востоке в целом, включая проблематику сирийских беженцев", - заявили в МИД РФ.

Отмечается, что с российской стороны была подтверждена приверженность единству, суверенитету и независимости дружественной Ливанской Республики, готовность к дальнейшему развитию всего комплекса двусторонних связей и поддержанию контактов с ведущими политическими силами Ливана в интересах укрепления национального согласия, мира и стабильности в этой стране.