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РИА Новости

Богданов обсудил с главой Ливанской демпартии проблему сирийских беженцев

17:34 09.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на форуме "Примаковские чтения"
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на форуме Примаковские чтения
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ, спецпредставитель российского президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов обсудил с главой Ливанской демократической партии ситуацию в Ливане и Сирии, включая проблематику сирийских беженцев, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Сообщается, что Михаил Богданов принял председателя Ливанской демократической партии Таляля Арслана 9 октября.
"В ходе встречи, в которой также участвовал министр по делам беженцев Ливанской Республики С. Гариб, состоялся подробный обмен мнениями о развитии ситуации в Ливане, Сирии и на Ближнем Востоке в целом, включая проблематику сирийских беженцев", - заявили в МИД РФ.
Отмечается, что с российской стороны была подтверждена приверженность единству, суверенитету и независимости дружественной Ливанской Республики, готовность к дальнейшему развитию всего комплекса двусторонних связей и поддержанию контактов с ведущими политическими силами Ливана в интересах укрепления национального согласия, мира и стабильности в этой стране.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
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Михаил БогдановМИД РФЛиванВ мире
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