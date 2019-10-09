Правительство упростило порядок планирования госзакупок

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которым утвержден упрощенный порядок планирования госзакупок. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ был разработан Минфином России и предусматривает значительную оптимизацию порядка планирования закупок на 2020 год и последующие годы, сообщил Минфин России.

"Объединение всех правил планирования закупок в единый нормативный правовой акт взамен действующих до конца 2019 года множества подзаконных актов существенно упрощает порядок его применения заказчиками. Постановлением предусматривается формирование единого документа на весь срок планирования закупок, а также полная электронизация такого процесса. Так, ведение плана-графика закупок, планируемых к осуществлению начиная с 2020 года, и внесение в него изменений необходимо осуществлять исключительно в электронной форме", - говорится в сообщении министерства.

В развитие ранее внесенных изменений в положения закона о контрактной системе постановлением предусматривается, что изменения в информацию о планируемой закупке можно вносить за сутки до ее начала. "До внесения указанных изменений закупку нельзя было начать ранее, чем через 10 дней со дня внесения соответствующих изменений в документы о планировании, что значительно замедляло процесс", - пояснили в министерстве.