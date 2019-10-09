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РИА Новости

Правительство упростило порядок планирования госзакупок

17:18 09.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства России. 19 сентября 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства России. 19 сентября 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которым утвержден упрощенный порядок планирования госзакупок. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ был разработан Минфином России и предусматривает значительную оптимизацию порядка планирования закупок на 2020 год и последующие годы, сообщил Минфин России.
"Объединение всех правил планирования закупок в единый нормативный правовой акт взамен действующих до конца 2019 года множества подзаконных актов существенно упрощает порядок его применения заказчиками. Постановлением предусматривается формирование единого документа на весь срок планирования закупок, а также полная электронизация такого процесса. Так, ведение плана-графика закупок, планируемых к осуществлению начиная с 2020 года, и внесение в него изменений необходимо осуществлять исключительно в электронной форме", - говорится в сообщении министерства.
В развитие ранее внесенных изменений в положения закона о контрактной системе постановлением предусматривается, что изменения в информацию о планируемой закупке можно вносить за сутки до ее начала. "До внесения указанных изменений закупку нельзя было начать ранее, чем через 10 дней со дня внесения соответствующих изменений в документы о планировании, что значительно замедляло процесс", - пояснили в министерстве.
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"Это одна из весомых частей масштабной реформы по оптимизации и упрощению закупочных процессов, которая, в первую очередь, необходима для ускорения реализации национальных проектов", - добавили в министерстве.
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Правительство РоссииДмитрий МедведевРоссияЭкономика
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