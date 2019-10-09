Пресс-конференция главы Российского зернового союза Аркадия Злочевского

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14 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция президента Российского зернового союза Аркадия ЗЛОЧЕВСКОГО, посвященная прогнозам на урожай – 2019 и актуальной ситуации на рынке зерна.