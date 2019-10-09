ЕС продолжит работать с Британией, чтобы избежать "жесткого" Brexit

"Пока (новые) предложения (Великобритании - ред.) не представляют собой базы для достижения соглашения. Однако ЕС полностью привержен тому, чтобы работать с Соединенным Королевством и избежать Brexit без соглашения", - сказала она.

Договор об отделении, то есть об условиях "развода" страны и союза, был выработан в непростых переговорах с ЕС правительством премьер-министра Терезы Мэй, которая на фоне неудач с Brexit ушла в отставку. Камнем преткновения в соглашении были и остаются положения по "бэкстопу" - границе Северной Ирландии (входит в состав Соединенного Королевства) и страной ЕС Ирландией, которая расположена на одном острове с Северной Ирландией. ЕС неоднократно заявлял, что не намерен менять договор о "разводе", однако может рассмотреть некоторые предложения по корректировке ситуации, которые бы укладывались в канву этого договора.