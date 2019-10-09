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РИА Новости

ЕС продолжит работать с Британией, чтобы избежать "жесткого" Brexit

17:08 09.10.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 окт - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз намерен продолжать работать с Великобританией, чтобы избежать "жесткого" Brexit, сказала представитель финского председательства в Совете ЕС Тутти Туппурайнен на слушаниях в Европарламенте.
"Пока (новые) предложения (Великобритании - ред.) не представляют собой базы для достижения соглашения. Однако ЕС полностью привержен тому, чтобы работать с Соединенным Королевством и избежать Brexit без соглашения", - сказала она.
Флаги Великобритании и Евросоюза
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Договор об отделении, то есть об условиях "развода" страны и союза, был выработан в непростых переговорах с ЕС правительством премьер-министра Терезы Мэй, которая на фоне неудач с Brexit ушла в отставку. Камнем преткновения в соглашении были и остаются положения по "бэкстопу" - границе Северной Ирландии (входит в состав Соединенного Королевства) и страной ЕС Ирландией, которая расположена на одном острове с Северной Ирландией. ЕС неоднократно заявлял, что не намерен менять договор о "разводе", однако может рассмотреть некоторые предложения по корректировке ситуации, которые бы укладывались в канву этого договора.
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BrexitЕвропейский парламентЕвросоюзВеликобританияВ мире
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