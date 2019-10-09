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РИА Новости

Акимов попросил Путина поддержать проведение конкурса "Цифровой прорыв"

17:07 09.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания президента РФ с кабмином попросил Владимира Путина поддержать проведение конкурса "Цифровой прорыв" в 2020 году.
"Прошу поддержать практически единодушное пожелание всех участников в том, чтобы провести такой конкурс "Цифровой прорыв" под эгидой автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" в 2020 году", - сказал он.
Ранее в ходе совещания Акимов рассказал, что в финал конкурса, прошедший в текущем году, прошли более 3 тысяч человек из 77 регионов России. Участники соревновались в 20 номинациях, денежные призы в каждой из которых составили по 500 тысяч рублей. Также 112 участникам конкурса будут вручены гранты на развитие своих проектов и команд. Вице-премьер также отметил, что участники конкурса вызвали интерес у отечественных компаний, некоторые их них, например "Росатом" и МТС, пригласили их на работу даже не дожидаясь результатов.
Финал всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" прошел в Казани в конце сентября. В течение 48 часов участники выполняли задания в пяти номинациях: "Образование и наука", "Здравоохранение", "Государственное управление", "ЖКХ и городская среда", "Транспорт и логистика", а также в специальных номинациях от партнеров конкурса. Оценивали их работу более 120 членов жюри.
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Региональные этапы конкурса стартовали в апреле, всего было подано более 66 тысяч заявок. К тестированию были допущены более 37 тысяч участников, 19,2 тысячи подтвердили свои компетенции, пройдя соответствующие тесты. Очные мероприятия конкурса прошли в 40 городах РФ.
Основная цель хакатона – обеспечить подъем и использование IT-технологий во всех сферах человеческой деятельности во всех сферах экономики. Конкурс является флагманским проектом АНО "Россия – страна возможностей".
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Максим АкимовВладимир ПутинРоссияОбщество
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