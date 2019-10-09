Реклама бургера со сценой домашнего насилия вызвала скандал в Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Реклама одного из европейских производителей бургеров, в которой недовольный принесенным ему "поддельным бургером" персонаж бьет рукой женщину, вызвала скандал в Бельгии, производитель уже удалил изображение из соцсетей.

Скандальная реклама появилась на одной из страниц в соцсетях компании Bicky Burger. На картинке, выполненной в стилистике комикса, персонаж в костюме и галстуке с размаха бьет правой рукой по лицу женщины, которая от удара теряет равновесие и роняет упаковку с бургером.

An ad for a hamburger 🍔 in Belgium 🇧🇪.. Do you see anything wrong with it? 🤨 #bickyburger #onlyinbelgium pic.twitter.com/R4nkcS94zi — Isabelle Coone (@CooneIsabelle) October 9, 2019

Изображение снабжено репликой недовольного персонажа: "Серьезно, поддельный бургер?". В комментарии к посту объяснялось, что бургер должен подаваться только в фирменной зеленой упаковке.

Реклама вызвала волну негативных откликов в соцсетях, отреагировала и министр по правам женщин региона Валлония Бенедикт Линар.

"В Бельгии в 2017 году 38 женщин были убиты, потому что они были женщинами. В 2016 году в Федерации Валлония-Брюссель были зарегистрированы 18 тысяч жалоб на бытовое насилие. Это серьезная тема, которую совершенно безответственно делать банальной", - заявила она журналистам.

Госсекретарь Брюсселя по вопросам равных возможностей Бен Хаму заявила о намерении подать жалобу в комитет по этике рекламы. По ее мнению, которое она распространил в местных СМИ, такая реклама "побуждает к предосудительному поведению, которое ставит под угрозу физическую неприкосновенность женщин".