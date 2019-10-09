К концу года доходы бюджета Вологодчины выросли на 13 млрд рублей

ВОЛОГДА, 9 окт – РИА Новости. Правительство Вологодской области в третий раз за год скорректировало областной бюджет - так его доходная часть увеличилась на 13 миллиардов рублей и достигла 84,5 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости начальник регионального департамента финансов Валентина Артамонова.

"Доходная часть бюджета области выросла по сравнению с плановыми показателями на начало года на 13,3 миллиарда рублей, из них 4,2 миллиарда рублей дополнительно поступили из федерального бюджета на реализацию национальных проектов в Вологодской области. Остальные 9 миллиардов рублей дополнительно поступили от уплаты организациями области налога на прибыль, налога на доходы физических лиц, налога по упрощенной системы налогообложения", - уточнила Артамонова.

Она добавила, что расходы бюджета области текущего года выросли на 36% по сравнению с прошлым годом, что составило 22,7 миллиарда рублей. Главный финансист области добавила, что расходные обязательства бюджета с учетом поправок составили 84,3 миллиарда рублей, профицит – 236 миллионов рублей.