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РИА Новости
Вологодская область

К концу года доходы бюджета Вологодчины выросли на 13 млрд рублей

17:05 09.10.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ВОЛОГДА, 9 окт – РИА Новости. Правительство Вологодской области в третий раз за год скорректировало областной бюджет - так его доходная часть увеличилась на 13 миллиардов рублей и достигла 84,5 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости начальник регионального департамента финансов Валентина Артамонова.
"Доходная часть бюджета области выросла по сравнению с плановыми показателями на начало года на 13,3 миллиарда рублей, из них 4,2 миллиарда рублей дополнительно поступили из федерального бюджета на реализацию национальных проектов в Вологодской области. Остальные 9 миллиардов рублей дополнительно поступили от уплаты организациями области налога на прибыль, налога на доходы физических лиц, налога по упрощенной системы налогообложения", - уточнила Артамонова.
Она добавила, что расходы бюджета области текущего года выросли на 36% по сравнению с прошлым годом, что составило 22,7 миллиарда рублей. Главный финансист области добавила, что расходные обязательства бюджета с учетом поправок составили 84,3 миллиарда рублей, профицит – 236 миллионов рублей.
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"Основной вопрос, который решается поправками за счет собственных источников областного бюджета, это увеличение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы, поименованных в указах президента Российской Федерации. На эти цели будет направлено более одного миллиарда рублей. Изменение коснулись всех 23 государственных программ области",- сказала Артамонова.
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Вологодская областьЭкономика
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