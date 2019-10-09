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РИА Новости

WEKAF представила планы по развитию своего искусства в России

17:04 09.10.2019
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© Фото : общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации развития филиппинских единоборствПрезидент общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации развития филиппинских единоборств Александр Шлычков
Президент общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации развития филиппинских единоборств Александр Шлычков
© Фото : общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации развития филиппинских единоборств
МОСКВА, 9 окт – Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация развития филиппинских единоборств. История Эскрима Кали Арнис насчитывает несколько сотен лет. Еще в XVI веке испанские мореплаватели отмечали необычное искусство владения палками у местного населения. Именно испанцы дали позднее импульс к развитию этого вида единоборств, запрещая островитянам иметь оружие и практиковать боевые искусства. Тогда тренировки филиппинских бойцов стали похожи на танцы и колонизаторы не мешали занятиям. Маленькие филиппинцы не могли оказывать достойное сопротивление рослым испанцам, поэтому развивали приемы боя с использованием деревянных ножей и палок из бамбука или ротанга.
В 1989 году в США состоялся первый чемпионат по Эскрима Кали Арнис. С 1989 года все направления филиппинских единоборств объединены в WEKAF.
Сегодня в филиппинской борьбе несколько боевых направлений: бой с использованием 1 палки, 2-х палок, ножей и мечей. Только после того, как спортсмены осваивают искусство владения оружием, начинается обучение технике рукопашного боя с использованием рук и ног.
До сих пор эта филиппинские единоборства воспринимались как реальное прикладное боевое искусство. Она входит в программу рукопашного боя сил специального назначения США, Индии, Южной Кореи, Австрии, Малайзии, Сингапура. С 2018 года филиппинскими инструкторами проводятся занятия и с российскими силами специального назначения.
"Для российских спецслужб особенно интересны приемы рукопашного боя с противником, вооруженным холодным оружием. И здесь в Эскрима Кали Арнис очень много полезных наработок", — сообщил президент Всероссийской физкультурно-спортивной общественной организации развития филиппинских единоборств, председатель Совета Ассоциации спортивного, культурного и делового сотрудничества со странами АСЕАН и Африки Александр Шлычков. На постоянной основе проходят тренировки в Российском университете спецназа в Гудермесе, со специальными подразделениями ФСИН, МВД и Росгвардии.
По словам Шлычкова, до недавнего времени Эскрима Кали Арнис воспринималось, в основном, как боевое искусство. Следующим шагом станет развитие спортивного направления филиппинских единоборств. В планах - вступление в Российскую ассоциацию боевых искусств и официальная регистрация, как вида спорта. В 2020 году ожидается проведение в Москве Фестиваля филиппинских боевых искусств WEKAF при поддержке столичных властей и посольства Республики Филиппины.
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