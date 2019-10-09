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РИА Новости

Круглый стол об актуальной политике США

17:04 09.10.2019 (обновлено: 17:54 09.10.2019)
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11 октября в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Актуальная политика США: чего ждать от Белого дома?".
Участники:
- заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей СИДОРОВ;
- заведующий отделом евразийской интеграции и ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ;
- член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин СИВКОВ.

К разговору приглашены:
- руководитель Центра региональных аспектов военной политики США Института США и Канады РАН Владимир БАТЮК;
- эксперты Российского совета по международным делам.

На этой неделе в СМИ появилась информация о готовности США в ближайшее время выйти из Договора по открытому небу, который является важным инструментом обеспечения европейской безопасности. Не меньшую угрозу европейской безопасности представляют и рекомендации, содержащиеся в докладе американского правительственного аналитического центра RAND Corporation, по стратегии "сдерживания" России в Черном море, а также опубликованная инструкция для новой Еврокомиссии по выстраиванию отношений ЕС с Россией. Опасения вызывают и заявления Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии и поставках курдам материальной помощи и оружия.
Каких еще непредсказуемых шагов можно ждать от Белого дома на старте американской президентской избирательной кампании? Какими "невероятными новыми вооружениями" пугает мир американский президент? Стоит ли опасаться новой гонки вооружений? Как непоследовательная политика США отражается на поведении их союзников в Европе и на Ближнем Востоке? Какие цели преследуют США в отношении России?

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