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РИА Новости

Экоактивисты Extinction Rebellion заблокировали мост в центре Берлина

16:57 09.10.2019
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© REUTERS / Christian MangДемонстрация активистов экологического движения Extinction Rebellion в Берлине. 7 октября 2019
Демонстрация активистов экологического движения Extinction Rebellion в Берлине. 7 октября 2019
© REUTERS / Christian Mang
БЕРЛИН, 9 окт - РИА Новости. Активисты экологического движения Extinction Rebellion в среду заблокировали мост Маршалла в центре Берлина, передает корреспондент РИА Новости.
Мост через реку Шпрее в центре Берлина перекрыт с утра среды. На мосту собрались порядка 150-200 человек, активисты общаются на тему изменения климата, поют песни и просто отдыхают. Организована полевая кухня, на парапетах моста вывешены транспаранты "Действуй сейчас", "Вымрешь ли ты вместе со мной?".
Мероприятие проходит мирно, на месте дежурит полиция. Extinction Rebellion с 7 октября проводит в Берлине серию акций, в рамках которых они блокируют движение в различных точках города. Как правило, в них принимают участие не более нескольких сот человек, большая часть которых присоединяется к активистам после работы вечером. Аналогичные акции активисты проводили в сентябре.
Extinction Rebellion проводит акции во многих городах Европы, основной центр их деятельности - Лондон, где акции проходят уже многие месяцы. В сентябре экоактивисты несколько недель пытались блокировать работу аэропорта Хитроу, обливали здание минфина красной краской. В июле экологи-активисты блокировали вход на бетонный завод. В апреле борцы с загрязнением окружающей среды проводили митинги в разных частях Лондона, перекрывая движение транспорта, также группа активистов разделась во время пленарных слушаний в парламенте страны.
Сотрудники полиции и участники акции протеста движения Extinction Rebellion на Трафальгарской площади в Лондоне. 7 октября 2019
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