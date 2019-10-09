Экоактивисты Extinction Rebellion заблокировали мост в центре Берлина

БЕРЛИН, 9 окт - РИА Новости. Активисты экологического движения Extinction Rebellion в среду заблокировали мост Маршалла в центре Берлина, передает корреспондент РИА Новости.

Мост через реку Шпрее в центре Берлина перекрыт с утра среды. На мосту собрались порядка 150-200 человек, активисты общаются на тему изменения климата, поют песни и просто отдыхают. Организована полевая кухня, на парапетах моста вывешены транспаранты "Действуй сейчас", "Вымрешь ли ты вместе со мной?".

Мероприятие проходит мирно, на месте дежурит полиция. Extinction Rebellion с 7 октября проводит в Берлине серию акций, в рамках которых они блокируют движение в различных точках города. Как правило, в них принимают участие не более нескольких сот человек, большая часть которых присоединяется к активистам после работы вечером. Аналогичные акции активисты проводили в сентябре.