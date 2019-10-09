В Саратовской области осудили бывшего пристава, бравшего взятки баранами

САРАТОВ, 9 окт - РИА Новости. Советский районный суд Саратовской области приговорил бывшего начальника Федоровского районного отдела судебных приставов к трем годам лишения свободы условно по обвинению в получении взяток от должников баранами, сообщило в среду областное СУСК.
Суд установил, что в июне 2017 года судебный пристав получил от должницы тушку барана стоимостью более 12 тысяч рублей за то, что не станет отправлять ей на работу постановление о взыскании долга с зарплаты. Кроме того, в октябре того же года получил от директора колхоза также тушку барана за отказ от ареста имущества его организации в рамках исполнительного производства.
"Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах государственной власти, сроком на 2 года, со штрафом в размере 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Суд признал бывшего пристава виновным по статьям УК РФ "Получение взятки за заведомо незаконные действия" и "Мелкое взяточничество". Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.