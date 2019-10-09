В Саратовской области осудили бывшего пристава, бравшего взятки баранами

Суд установил, что в июне 2017 года судебный пристав получил от должницы тушку барана стоимостью более 12 тысяч рублей за то, что не станет отправлять ей на работу постановление о взыскании долга с зарплаты. Кроме того, в октябре того же года получил от директора колхоза также тушку барана за отказ от ареста имущества его организации в рамках исполнительного производства.