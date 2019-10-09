Липчанам на выставке "Золотая осень 2019" вручили государственные награды

ЛИПЕЦК, 9 окт – РИА Новости. Лучших представителей аграрного комплекса страны чествовали в среду в Москве на открытии всероссийской выставки "Золотая осень 2019", где три жителя Липецкой области были удостоены высоких государственных званий, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации области.

Как добавляет пресс-служба, удостоверения о присвоении звания "Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации" были вручены механизаторам из Хлевенского района Игорю Коротких и Владимиру Нуждину, а также водителю агропромышленного предприятия из Данковского района Александру Худову.

Пресс-служба области отмечает, что Коротких и Нуждин – потомственные землепашцы. Ежегодно объемы распаханной ими земли увеличиваются более чем на 5 гектаров.

Пресс-служба добавляет, что водитель из Данковского района Худов показывает неизменно высокие производственные показатели многие годы. В 2017 году он перевез более 11 тонн сельскохозяйственных культур, в том числе 6,4 тонн зерна, что в два раза больше по сравнению с 2015 годом. Худову также была объявлена благодарность Минсельхоза РФ.

Губернатор региона Игорь Артамонов считает, что Липецкая область достойно представлена на главной сельскохозяйственной выставке. В целом за восемь месяцев текущего года объем производства сельхозпродукции в области достиг 75,7 миллиардов рублей, что почти на 8,5% превысило прошлогодний показатель.