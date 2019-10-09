Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-09T16:44Z
https://ria.ru/20191009/1559591036.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/147844/00/1478440045_0:151:3107:1899_1036x0_80_0_0_62b3bc6ee5368f87a06e4f6d3a772aaa.jpg
РИА Новости

В Португалии задержали яхту, перевозившую полтонны кокаина

16:44 09.10.2019
135
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкОстров Файал, входящий в архипелаг Азорские острова, в Португалии
Остров Файал, входящий в архипелаг Азорские острова, в Португалии
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Остров Файал, входящий в архипелаг Азорские острова, в Португалии. Архивное фото
МАДРИД, 9 окт - РИА Новости. Португальские правоохранительные органы задержали прогулочную яхту, которая направлялась из Бразилии в Испанию с 0,5 тонны кокаина на борту.
Задержаны пять человек – граждане Нидерландов (в том числе хозяин судна), Эстонии, Великобритании, говорится в сообщении испанской Национальной полиции.
Аргентинские полицейские вскрывают пакеты с кокаином
27 сентября, 08:27РИА Новости
У пассажиров, летевших из Аргентины в Испанию, нашли более 200 кг кокаина
Яхта Imagine была задержана около Азорских островов. Помимо кокаина изъято 520 граммов метамфетамина, огнестрельное оружие, наличные и документы.
В расследовании также принимали участие правоохранительные органы Нидерландов и Эстонии.
230100
Обсудить 1
ПортугалияБразилияИспанияВ мире
Рекомендуем
Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
СМИ сообщили о попытке стрелявшего в Галле мужчины напасть на закусочную
РИА
Новости
Демонстрация активистов экологического движения Extinction Rebellion в Берлине. 7 октября 2019
Экоактивисты Extinction Rebellion заблокировали мост в центре Берлина
Мужчина с флагами Ирана на заводе по переработке природного газа
В Иране обнаружили крупное газовое месторождение
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган назвал одну из целей турецкой операции в Сирии
Лента
новостей
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
В ОНК заявили, что сын топ-менеджера МТС раскаивается в случившемся
Бургер
Реклама бургера со сценой домашнего насилия вызвала скандал в Бельгии
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 8 октября 2019
Правительство предложило прекратить наказывать бизнес приостановкой работы
Полицейские у здания синагоги в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
В Галле два человека поступили в клинику с огнестрельными ранениями
Молоток и наручники на столе у судьи
В США девятилетнего мальчика обвинили в убийстве пяти человек
Владимир Джабаров
В Совфеде прокомментировали начало операции турецких ВС на севере Сирии
Заседание Басманного суда города Москвы
В Казани задержали мужчину по подозрению в убийстве и расчленении знакомого
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Путин призвал Эрдогана взвесить ситуацию перед началом операции в Сирии
Военнослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик возле Аданы, Турция. 2015 год
В Турции призвали закрыть для США авиабазу в ответ на угрозы Трампа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:55МИД Германии резко осудил начало военной операции Турции в Сирии
17:54Косачев: турецкая военная операция негативно скажется на ситуации в Сирии
17:53Турция уведомила Россию о начале операции в Сирии
17:52Путин поручил наладить взаимодействие госвласти и местного самоуправления
17:49Эксперт назвал создание зоны безопасности у границ целью операции Турции
17:45Силовики укрепляют позиции на участке отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР
17:44Сирийский депутат обвинила Эрдогана в попытке оккупировать новые территории
17:42В Сербии осудили заявления победителя выборов в Косово о "Великой Албании"
17:42Путин обсудил с Медведевым модернизацию первичного звена здравоохранения
17:39Эрдоган проинформировал лидеров турецких партий о начале операции в Сирии
17:34Курдские отряды подожгли несколько нефтяных месторождений на севере Сирии
17:34Богданов обсудил с главой Ливанской демпартии проблему сирийских беженцев
17:31В ОНФ предложили запретить продавать вейпы несовершеннолетним
17:28Эксперт считает США ответственными за начало турецкой операции в Сирии
17:26Турецкая авиация атаковала пограничный КПП в Рас эль-Айн, заявили в Сирии
17:25Курды обстреляли турецкий город Нусайбин в ответ на авиаудары по Сирии
17:24Юнкер считает сделку с Британией по Brexit возможной
17:23Медведев утвердил принципы модернизации первичного звена здравоохранения
17:22Турецкий гамбит. Зачем Анкара ввела войска на север Сирии
17:21СМИ: в Лейпциге и Дрездене усилили меры безопасности после стрельбы в Галле
Лента новостейМолния