В Португалии задержали яхту, перевозившую полтонны кокаина

Остров Файал, входящий в архипелаг Азорские острова, в Португалии. Архивное фото

Остров Файал, входящий в архипелаг Азорские острова, в Португалии

МАДРИД, 9 окт - РИА Новости. Португальские правоохранительные органы задержали прогулочную яхту, которая направлялась из Бразилии в Испанию с 0,5 тонны кокаина на борту.

Задержаны пять человек – граждане Нидерландов (в том числе хозяин судна), Эстонии, Великобритании, говорится в сообщении испанской Национальной полиции.

Яхта Imagine была задержана около Азорских островов. Помимо кокаина изъято 520 граммов метамфетамина, огнестрельное оружие, наличные и документы.