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РИА Новости
Карачаево-Черкесская республика

Глава КЧР представил экспозицию республики на "Золотой осени"

16:31 09.10.2019
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© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства Карачаево-Черкесской РеспубликиГлава КЧР Рашид Темрезов
Глава КЧР Рашид Темрезов
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства Карачаево-Черкесской Республики
ЧЕРКЕССК, 9 окт - РИА Новости. В среду глава КЧР Рашид Темрезов представил гостям и участникам проходящей в Москве российской агропромышленной выставки "Золотая осень" основные направления развития АПК региона, сообщил Темрезов на своей странице в сети Инстаграм.
По словам Темрезова, помимо животноводства, производства мясной и молочной продукции, питьевой и минеральной воды, одним из самых востребованных направлений развития республиканского АПК в последнее время является садоводство.

"Компанией "Сады Карачаево-Черкесии" уже заложены более 200 гектаров яблоневых и грушевых садов, которые в таких масштабах уникальны для России", - написал Темрезов.

По словам главы региона, он рассказал председателю правительства РФ, посетившему стенд КЧР, в том числе о новом республиканском проекте по выращиванию мини-садов в Урупском районе КЧР.
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Карачаево-Черкесская республикаРашид ТемрезовЭкономика
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