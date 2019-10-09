Глава КЧР представил экспозицию республики на "Золотой осени"

ЧЕРКЕССК, 9 окт - РИА Новости. В среду глава КЧР Рашид Темрезов представил гостям и участникам проходящей в Москве российской агропромышленной выставки "Золотая осень" основные направления развития АПК региона, сообщил Темрезов на своей странице в сети Инстаграм.

По словам Темрезова, помимо животноводства, производства мясной и молочной продукции, питьевой и минеральной воды, одним из самых востребованных направлений развития республиканского АПК в последнее время является садоводство.

"Компанией "Сады Карачаево-Черкесии" уже заложены более 200 гектаров яблоневых и грушевых садов, которые в таких масштабах уникальны для России", - написал Темрезов.