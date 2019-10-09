Эксперт рассказал о перспективах достижения торговой сделки США и Китая

БРЮССЕЛЬ, 9 окт - РИА Новости, Мария Князева. Надежды на достижение торговой сделки между США и Китаем быстро тают, считает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.

Очередной раунд торговых переговоров между Пекином и Вашингтоном запланирован на 10-11 октября, за несколько дней до запланированного на 15 октября очередного повышения пошлин США на товары из КНР объемом 250 миллиардов долларов до 30% с 25%. С американской стороны в переговорах примут участие торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

"Надежды на хоть какое-то торговое соглашение между США и Китаем быстро тают: перед самым началом завтрашних переговоров американская сторона сделала ряд шагов против китайских компаний, акций и отдельных лиц", - говорится в комментарии Харди.

"Правительство США ... ввело санкции против китайских компаний, отдельных лиц и активов. Это явно не повысит шансы на заключение сколько-нибудь хорошего соглашения", - пояснил он.

Кроме помещения в черный список 28 китайских организаций (в том числе восьми коммерческих, работающих в сфере IT) за нарушение прав человека, администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа объявила о запрете на поездки для отдельных китайских граждан за их деятельность в Синьцзяне. Наконец, она сообщила о планах устранить китайские акции из американских федеральных пенсионных фондов и о других мерах, пояснил он.

Ранее минторг США сообщил, что вносит 28 китайских организаций в "черный список", пояснив, что причиной внесения данных организаций в "черный список" является "нарушение прав" уйгурского населения. Последствиями этих действий станут дополнительные ограничения по лицензированию торговли с этими организациями. Кроме того, госсекретарь Майк Помпео 8 октября заявил, что США вводят визовые ограничения в отношении членов правительства Китая и компартии КНР, которых считают причастными к нарушениям прав уйгуров и других национальных меньшинств в стране.