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РИА Новости

Эксперт рассказал о перспективах достижения торговой сделки США и Китая

16:25 09.10.2019
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© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 окт - РИА Новости, Мария Князева. Надежды на достижение торговой сделки между США и Китаем быстро тают, считает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.
Очередной раунд торговых переговоров между Пекином и Вашингтоном запланирован на 10-11 октября, за несколько дней до запланированного на 15 октября очередного повышения пошлин США на товары из КНР объемом 250 миллиардов долларов до 30% с 25%. С американской стороны в переговорах примут участие торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.
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"Надежды на хоть какое-то торговое соглашение между США и Китаем быстро тают: перед самым началом завтрашних переговоров американская сторона сделала ряд шагов против китайских компаний, акций и отдельных лиц", - говорится в комментарии Харди.
"Правительство США ... ввело санкции против китайских компаний, отдельных лиц и активов. Это явно не повысит шансы на заключение сколько-нибудь хорошего соглашения", - пояснил он.
Кроме помещения в черный список 28 китайских организаций (в том числе восьми коммерческих, работающих в сфере IT) за нарушение прав человека, администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа объявила о запрете на поездки для отдельных китайских граждан за их деятельность в Синьцзяне. Наконец, она сообщила о планах устранить китайские акции из американских федеральных пенсионных фондов и о других мерах, пояснил он.
Ранее минторг США сообщил, что вносит 28 китайских организаций в "черный список", пояснив, что причиной внесения данных организаций в "черный список" является "нарушение прав" уйгурского населения. Последствиями этих действий станут дополнительные ограничения по лицензированию торговли с этими организациями. Кроме того, госсекретарь Майк Помпео 8 октября заявил, что США вводят визовые ограничения в отношении членов правительства Китая и компартии КНР, которых считают причастными к нарушениям прав уйгуров и других национальных меньшинств в стране.
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Также агентство Блумберг сообщало, что администрация Трампа проводит обсуждения о возможном ограничении потоков капитала в Китай, обращая особое внимание на инвестиции государственных пенсионных фондов США.
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