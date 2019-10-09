Рудковская прокомментировала идею исполнения русской песни на Евровидении

"Русский язык, конечно, понимают во многих странах Восточной Европы, но Западная Европа совершенно не понимает. Мне кажется, что все-таки интернациональный язык дает больше возможности открыться артисту, открыть текст своей песни и передать свои эмоции. На мой взгляд, когда человек поет, а ты не понимаешь о чем, это странно", - сказала собеседница агентства.