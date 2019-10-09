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РИА Новости
Культура

Рудковская прокомментировала идею исполнения русской песни на Евровидении

16:21 09.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПродюсер Яна Рудковская
Продюсер Яна Рудковская
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Исполнение песни на международном языке, в отличие от русского, на конкурсе "Евровидение - 2020" даст артисту больше возможностей раскрыться в эмоциональном плане и передать заложенный в композиции смысл, такое мнение в беседе с РИА Новости выразила продюсер Яна Рудковская.
Ранее агентство Regnum со ссылкой на источники Первого канала сообщило, что впервые за последние 15 лет в 2020 году на Евровидении исполнят песню на русском языке, текст для российского участника сочинит поэт Михаил Гуцериев. На Первом канале воздержались от комментариев на эту тему.
"Русский язык, конечно, понимают во многих странах Восточной Европы, но Западная Европа совершенно не понимает. Мне кажется, что все-таки интернациональный язык дает больше возможности открыться артисту, открыть текст своей песни и передать свои эмоции. На мой взгляд, когда человек поет, а ты не понимаешь о чем, это странно", - сказала собеседница агентства.
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