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РИА Новости
Ядерные технологии

В Европе нашли политическую мотивацию в деятельности "Росатома" за рубежом

16:07 09.10.2019 (обновлено: 16:28 09.10.2019)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоУказатель на строящуюся Белорусскую АЭС
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС
© Sputnik / Виктор Толочко
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 9 окт — РИА Новости. Перед "Росатомом" стоят не только экономические, но и политические цели, говорится в европейском докладе "Ядерная энергия и современное состояние безопасности в эпоху гибридных угроз".
Исследование провели четыре организации: Hybrid CoE (Европейский центр передового опыта по противодействию гибридным угрозам, Хельсинки, Финляндия), CCDCOE (Киберцентр НАТО в Таллине, Эстония), STRATCOMCOE (Центр стратегических коммуникаций НАТО в Риге, Латвия) и ENSECCOE (Центр передового опыта энергетической безопасности НАТО, Вильнюс, Литва).
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Авторы доклада провели три исследования по строящимся атомным электростанциям: Островецкой АЭС в Беларуси, "Пакш" в Венгрии и "Ханхикиви" в Финляндии.
В документе отмечается, что российскую компанию необходимо рассматривать как важного участника европейской атомной энергетики, более того, у нее есть амбиции за пределами Европы.
"Росатом" является частью внешней политики России, и любая сделка по строительству атомной электростанции имеет цели помимо экономических", - говорится в докладе.
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Авторы исследования называют российскую компанию самым успешным экспортером ядерно-энергетических технологий в мире за десять лет.
"Однако также очевидно, что деятельность "Росатома" и поддержка, которую он получает от российского государства, также имеют политическую мотивацию", - указано в исследовании.
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Ядерные технологииБелАЭС (Белорусская АЭС)АЭС "Ханхикиви-1"АЭС "Пакш"РосатомНовости - Ядерные технологии
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