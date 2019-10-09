В Европе нашли политическую мотивацию в деятельности "Росатома" за рубежом

ХЕЛЬСИНКИ, 9 окт — РИА Новости. Перед "Росатомом" стоят не только экономические, но и политические цели, говорится в европейском докладе "Ядерная энергия и современное состояние безопасности в эпоху гибридных угроз".

Исследование провели четыре организации: Hybrid CoE (Европейский центр передового опыта по противодействию гибридным угрозам, Хельсинки, Финляндия), CCDCOE (Киберцентр НАТО в Таллине, Эстония), STRATCOMCOE (Центр стратегических коммуникаций НАТО в Риге, Латвия) и ENSECCOE (Центр передового опыта энергетической безопасности НАТО, Вильнюс, Литва).

Авторы доклада провели три исследования по строящимся атомным электростанциям: Островецкой АЭС в Беларуси, "Пакш" в Венгрии и "Ханхикиви" в Финляндии.

В документе отмечается, что российскую компанию необходимо рассматривать как важного участника европейской атомной энергетики, более того, у нее есть амбиции за пределами Европы.

"Росатом" является частью внешней политики России, и любая сделка по строительству атомной электростанции имеет цели помимо экономических", - говорится в докладе.

Авторы исследования называют российскую компанию самым успешным экспортером ядерно-энергетических технологий в мире за десять лет.