В Европе нашли политическую мотивацию в деятельности "Росатома" за рубежом

ХЕЛЬСИНКИ, 9 окт — РИА Новости. Перед "Росатомом" стоят не только экономические, но и политические цели, говорится в европейском докладе "Ядерная энергия и современное состояние безопасности в эпоху гибридных угроз".
Исследование провели четыре организации: Hybrid CoE (Европейский центр передового опыта по противодействию гибридным угрозам, Хельсинки, Финляндия), CCDCOE (Киберцентр НАТО в Таллине, Эстония), STRATCOMCOE (Центр стратегических коммуникаций НАТО в Риге, Латвия) и ENSECCOE (Центр передового опыта энергетической безопасности НАТО, Вильнюс, Литва).
Авторы доклада провели три исследования по строящимся атомным электростанциям: Островецкой АЭС в Беларуси, "Пакш" в Венгрии и "Ханхикиви" в Финляндии.
В документе отмечается, что российскую компанию необходимо рассматривать как важного участника европейской атомной энергетики, более того, у нее есть амбиции за пределами Европы.
"Росатом" является частью внешней политики России, и любая сделка по строительству атомной электростанции имеет цели помимо экономических", - говорится в докладе.
Авторы исследования называют российскую компанию самым успешным экспортером ядерно-энергетических технологий в мире за десять лет.
"Однако также очевидно, что деятельность "Росатома" и поддержка, которую он получает от российского государства, также имеют политическую мотивацию", - указано в исследовании.
27 июня, 05:04РИА НовостиАтомные электростанции в мире