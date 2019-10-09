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РИА Новости

Лавров прибыл в Ашхабад, где пройдет заседание Совета глав МИД СНГ

16:00 09.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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АШХАБАД, 9 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Ашхабад, где в четверг пройдёт заседание Совета глав МИД СНГ.
В этом году Туркмения председательствует в Содружестве. Как ранее сообщили в российском МИД, в повестке заседания Совета министров иностранных дел СНГ десять вопросов по разным направлениям взаимодействия в рамках организации.
Ряд одобренных по итогам заседания документов будет внесен на рассмотрение Совета глав государств СНГ, который пройдет в Ашхабаде 11 октября, и Совета глав правительств СНГ в Москве 25 октября.
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Сергей ЛавровМИД РФСНГТуркменияАшхабадВ мире
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