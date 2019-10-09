Лавров прибыл в Ашхабад, где пройдет заседание Совета глав МИД СНГ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди

АШХАБАД, 9 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Ашхабад, где в четверг пройдёт заседание Совета глав МИД СНГ.

В этом году Туркмения председательствует в Содружестве. Как ранее сообщили в российском МИД, в повестке заседания Совета министров иностранных дел СНГ десять вопросов по разным направлениям взаимодействия в рамках организации.