В Российском экологическом операторе оценили идею создания мусорных хабов

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев прокомментировал идею бизнес-омбудсмена Бориса Титова о создании мусорных хабов и изменении направления денежных потоков, отметив, что это не противоречит существующим подходам, заложенным в реформе обращения с отходами.

Ранее Титов предложил создать в РФ мусорные хабы, которые бы принимали, сортировали и утилизировали отходы, а также платили бы перевозчикам за доставку отходов, при этом плата за несортированные отходы была бы ниже, чем за сортированные. Сейчас деньги по мусорному тарифу получают региональные операторы по обращению с отходами.

Буцаев отметил, что региональным операторам право по сбору платежей предоставлено законом, "в дальнейшем эти деньги они должны либо самостоятельно тратить на обработку и утилизацию или платить уже операторам соответствующих инфраструктурных объектов".

"Сегодня было предложение, что такими операторами могут выступить комплексы по переработке отходов, которые должны получить деньги у регионального оператора, либо самостоятельно собрать... Я считаю, что схема не противоречит (существующей - ред.), а может быть, дополняет. Мы точно понимаем, что региональный оператор как структура, наделяемая правом сбора денег, должна быть в этом отношении единственным лицом, которая выполняет все функции, связанные с обработкой и утилизацией отходов", - сказал Буцаев.

Президент России Владимир Путин в январе подписал указ "О создании публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор". Цель компании - координация государственной политики по обращению с отходами и привлечение инвесторов для проектов по их утилизации.