ГБР Украины хочет допросить всех нарушивших российскую границу военных

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости. В рамках уголовного дела о госизмене, в котором фигурирует экс-президент Украины Петр Порошенко, Государственное бюро расследований намерено допросить всех украинских военных, нарушивших российскую границу в ноябре 2018 года.
Как заявил директор бюро Роман Труба, ранее допросили только нескольких человек.
"Мы будем пытаться, чтобы получить показания всех без исключения", — сказал Труба в эфире телеканала "Наш".
По его словам, необходимо установить все обстоятельства, выяснить, "кто давал указания" и какие это были указания.
Всего, по данным Трубы, ведомство расследует 13 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко.
Дело о госизмене возбудили в мае по заявлению Андрея Портнова — замглавы администрации президента при Викторе Януковиче.
Инцидент в Керченском проливе
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию российского территориального моря и двинулись к Керченскому проливу.
Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских пограничников.
Корабли, а также военных, которые на них находились, задержали.
Седьмого сентября нарушивших границу военных передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
29 ноября 2018, 20:15РИА НовостиВо всей красе