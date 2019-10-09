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РИА Новости

ГБР Украины хочет допросить всех нарушивших российскую границу военных

16:00 09.10.2019 (обновлено: 16:55 09.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗадержанные украинские корабли в порту Керчи
Задержанные украинские корабли в порту Керчи
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Задержанные украинские корабли в порту Керчи. Архивное фото
КИЕВ, 9 окт — РИА Новости. В рамках уголовного дела о госизмене, в котором фигурирует экс-президент Украины Петр Порошенко, Государственное бюро расследований намерено допросить всех украинских военных, нарушивших российскую границу в ноябре 2018 года.
Как заявил директор бюро Роман Труба, ранее допросили только нескольких человек.
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"Мы будем пытаться, чтобы получить показания всех без исключения", — сказал Труба в эфире телеканала "Наш".
По его словам, необходимо установить все обстоятельства, выяснить, "кто давал указания" и какие это были указания.
Всего, по данным Трубы, ведомство расследует 13 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко.
Дело о госизмене возбудили в мае по заявлению Андрея Портнова — замглавы администрации президента при Викторе Януковиче.
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Инцидент в Керченском проливе

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию российского территориального моря и двинулись к Керченскому проливу.
Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских пограничников.
Корабли, а также военных, которые на них находились, задержали.
Седьмого сентября нарушивших границу военных передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
Во всей красе
29 ноября 2018, 20:15РИА Новости
Во всей красе
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