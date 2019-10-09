ГБР Украины хочет допросить всех нарушивших российскую границу военных

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости. В рамках уголовного дела о госизмене, в котором фигурирует экс-президент Украины Петр Порошенко, Государственное бюро расследований намерено допросить всех украинских военных, нарушивших российскую границу в ноябре 2018 года.

Как заявил директор бюро Роман Труба, ранее допросили только нескольких человек.

"Мы будем пытаться, чтобы получить показания всех без исключения", — сказал Труба в эфире телеканала " Наш ".

По его словам, необходимо установить все обстоятельства, выяснить, "кто давал указания" и какие это были указания.

Всего, по данным Трубы, ведомство расследует 13 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко.

Дело о госизмене возбудили в мае по заявлению Андрея Портнова — замглавы администрации президента при Викторе Януковиче.

Инцидент в Керченском проливе

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию российского территориального моря и двинулись к Керченскому проливу.

Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских пограничников.

Корабли, а также военных, которые на них находились, задержали.