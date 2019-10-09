Свыше 1,6 тысячи детских кружков в Подмосковье признали качественными

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. В проект "Наука в Подмосковье" включили свыше 1,6 тысячи детских образовательных объединений. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольгу Забралову.
"В Подмосковье подвели итоги работы проекта "Наука в Подмосковье" за III квартал. Участниками проекта, получившими сертификаты, стали свыше 1,6 тысячи детских образовательных объединений региона, среди них 849 детских садов, 728 школ и 84 учреждения дополнительного образования", – сказала Забралова.
Лучшие кружки отбирали из 3,3 тысячи заявок, в проекте приняли участие 64 муниципалитета области.
"Наука в Подмосковье" – новый формат привычных кружков. Благодаря реализации проекта в регионе растет качество дополнительного образования.