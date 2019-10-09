Свыше 1,6 тысячи детских кружков в Подмосковье признали качественными

"В Подмосковье подвели итоги работы проекта "Наука в Подмосковье" за III квартал. Участниками проекта, получившими сертификаты, стали свыше 1,6 тысячи детских образовательных объединений региона, среди них 849 детских садов, 728 школ и 84 учреждения дополнительного образования", – сказала Забралова.