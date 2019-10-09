Иркутский депутат извинился за видеозапись с мэром Усть-Илимска

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Депутат Заксобрания Иркутской области Виталий Перетолчин записал видеообращение после того, как в Сети появилось видео, на котором он и мэр города Усть-Илимск Анна Щекина якобы находятся в состоянии алкогольного опьянения.
Мужчина опубликовал видео на своей странице в "Вконтакте".
Он отметил, что с знаком с Щекиной на протяжении десяти лет. Они поддерживают не только деловые, но и дружеские отношения.
Перетолчин назвал запись шуткой, "дружеским розыгрышем".
Он рассказал, что видео снималось во внерабочее время. По его словам, никто не предполагал, что запись опубликуют в социальных сетях.
"Если это кого-то оскорбило, то я приношу свои извинения", — заявил Перетолчин.
Ранее на Youtube появилось видео, на котором мэр Усть-Илимска Анна Щекина обнимается с депутатом Заксобрания Виталием Перетолчиным. Женщина говорит, что он сделал ей предложение. Она согласилась.