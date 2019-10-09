Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-09T15:43Z
https://ria.ru/20191009/1559587936.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155958/76/1559587652_0:14:1737:991_1036x0_80_0_0_1c9a5b47a743595c50f4d892cb80e91f.png
РИА Новости

Иркутский депутат извинился за видеозапись с мэром Усть-Илимска

15:43 09.10.2019
833
© https://vk.com/vitperetИркутский депутат извинился за видеозапись с мэром Усть-Илимска скрин из видео
Иркутский депутат извинился за видеозапись с мэром Усть-Илимска скрин из видео
© https://vk.com/vitperet
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Депутат Заксобрания Иркутской области Виталий Перетолчин записал видеообращение после того, как в Сети появилось видео, на котором он и мэр города Усть-Илимск Анна Щекина якобы находятся в состоянии алкогольного опьянения.
Мужчина опубликовал видео на своей странице в "Вконтакте".
Он отметил, что с знаком с Щекиной на протяжении десяти лет. Они поддерживают не только деловые, но и дружеские отношения.
Перетолчин назвал запись шуткой, "дружеским розыгрышем".
Он рассказал, что видео снималось во внерабочее время. По его словам, никто не предполагал, что запись опубликуют в социальных сетях.
"Если это кого-то оскорбило, то я приношу свои извинения", — заявил Перетолчин.
Ранее на Youtube появилось видео, на котором мэр Усть-Илимска Анна Щекина обнимается с депутатом Заксобрания Виталием Перетолчиным. Женщина говорит, что он сделал ей предложение. Она согласилась.
Депутат Волгоградской областной Думы Гасан Набиев
6 марта, 23:28РИА Новости
Волгоградский депутат извинился за слова о пенсионерах-"тунеядцах"
251020
Обсудить 2
Виталий ПеретолчинYouTubeИркутская областьУсть-ИлимскОбщество
Рекомендуем
Человек в инвалидной коляске
В РЖД извинились перед инвалидом, которая заползала в саратовскую больницу
РИА
Новости
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС
В Европе нашли политическую мотивацию в деятельности "Росатома" за рубежом
Колонна турецкой военной техники на турецко-сирийской границе. 9 октября 2019
Эрдоган объявил о начале турецкой военной операции в Сирии
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Киев не пойдет на продление на год контракта по газу, заявил Гончарук
Лента
новостей
Молоток и наручники на столе у судьи
В США девятилетнего мальчика обвинили в убийстве пяти человек
Российский паспорт
Прожившая всю жизнь на Украине женщина получила российский паспорт в 99 лет
В Солсбери приступили к очистке связанных с делом об отравлении Скрипалей мест
В Кремле прокомментировали публикацию NYT о "спецподразделениях ГРУ"
Участники акции сторонников Brexit в Лондоне
Британский парламент проведет экстренное заседание по Brexit
Задержанные украинские корабли в порту Керчи
ГБР Украины хочет допросить всех нарушивших российскую границу военных
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
В Совфеде рассказали о пользе деанонимизации интернет-пользователей
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко потребовала соразмерного наказания для Google и Facebook
Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
В Германии два человека погибли при стрельбе
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео: отгрузка нефти в САР танкером Adrian Darya 1 доказывает ложь Ирана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:58НАТО ожидает от Турции сдержанных действий в Сирии
17:58Путин освободил Глазьева от должности советника президента
17:58Россия не прекратит межпарламентские контакты с Турцией, заявил Слуцкий
17:55МИД Германии резко осудил начало военной операции Турции в Сирии
17:54Косачев: турецкая военная операция негативно скажется на ситуации в Сирии
17:53Турция уведомила Россию о начале операции в Сирии
17:52Путин поручил наладить взаимодействие госвласти и местного самоуправления
17:49Эксперт назвал создание зоны безопасности у границ целью операции Турции
17:45Силовики укрепляют позиции на участке отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР
17:44Сирийский депутат обвинила Эрдогана в попытке оккупировать новые территории
17:42В Сербии осудили заявления победителя выборов в Косово о "Великой Албании"
17:42Путин обсудил с Медведевым модернизацию первичного звена здравоохранения
17:39Эрдоган проинформировал лидеров турецких партий о начале операции в Сирии
17:34Курдские отряды подожгли несколько нефтяных месторождений на севере Сирии
17:34Богданов обсудил с главой Ливанской демпартии проблему сирийских беженцев
17:31В ОНФ предложили запретить продавать вейпы несовершеннолетним
17:28Эксперт считает США ответственными за начало турецкой операции в Сирии
17:26Турецкая авиация атаковала пограничный КПП в Рас эль-Айн, заявили в Сирии
17:25Курды обстреляли турецкий город Нусайбин в ответ на авиаудары по Сирии
17:24Юнкер считает сделку с Британией по Brexit возможной
Лента новостейМолния