Иркутский депутат извинился за видеозапись с мэром Усть-Илимска скрин из видео

© https://vk.com/vitperet Иркутский депутат извинился за видеозапись с мэром Усть-Илимска скрин из видео

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Депутат Заксобрания Иркутской области Виталий Перетолчин записал видеообращение после того, как в Сети появилось видео, на котором он и мэр города Усть-Илимск Анна Щекина якобы находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина опубликовал видео на своей странице в " Вконтакте ".

Он отметил, что с знаком с Щекиной на протяжении десяти лет. Они поддерживают не только деловые, но и дружеские отношения.

Перетолчин назвал запись шуткой, "дружеским розыгрышем".

Он рассказал, что видео снималось во внерабочее время. По его словам, никто не предполагал, что запись опубликуют в социальных сетях.

"Если это кого-то оскорбило, то я приношу свои извинения", — заявил Перетолчин.