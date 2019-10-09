Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины

КИЕВ, 9 окт - РИА Новости. Пятый президент Украины Петр Порошенко в среду не явился на допрос в Госбюро расследований (ГБР) по уголовному делу о возможном превышении служебных полномочий, сообщила пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова.
Ранее директор Госбюро расследований Украины Роман Труба заявил журналистам, что Порошенко вызван на допрос в среду на 14.00 (совпадает с мск).
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"Не явился", - заявила Иванова агентству УНН, отвечая на вопрос, явился ли экс-президент на допрос.
Всего по данным директора Государственного бюро расследований, ведомство расследует 13 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко. Труба также ранее сообщил, что Порошенко имеет статус свидетеля в 12 уголовных делах. Бывший президент ранее давал показания в Госбюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском", уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", а также о превышении служебных полномочий.