Руденя: первым 50 тверским семьям вручены подарки для новорожденных

ТВЕРЬ, 9 окт – РИА Новости. Первые полсотни семей в Тверской области получили подарочные наборы для новорожденных, сообщает пресс-служба областного правительства.

С 1 октября этого года в регионе начала действовать инициированная главой региона новая мера поддержки семей с детьми - вручение подарочных наборов для новорожденных.

По словам Рудени, каждая семья, в которой родился ребенок, получает набор детских принадлежностей, в который входит 58 предметов. В составе подарочного набора – постельные принадлежности, одежда, средства ухода за малышом и другие предметы. В комплект входит, в том числе продукция тверских производителей.

В пресс-службе отметили, что на финансовое обеспечение новой меры соцподдержки в областном бюджете на 2019 год заложены более 29 миллионов рублей. В 2020-2021 годах в региональной казне на эти цели предусмотрены уже более 116 миллионов рублей ежегодно.