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РИА Новости
Тверская область

Руденя: первым 50 тверским семьям вручены подарки для новорожденных

15:20 09.10.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиРуденя: В Верхневолжье вводятся новые меры поддержки семей с детьми
Руденя: В Верхневолжье вводятся новые меры поддержки семей с детьми
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 9 окт – РИА Новости. Первые полсотни семей в Тверской области получили подарочные наборы для новорожденных, сообщает пресс-служба областного правительства.
С 1 октября этого года в регионе начала действовать инициированная главой региона новая мера поддержки семей с детьми - вручение подарочных наборов для новорожденных.
По словам Рудени, каждая семья, в которой родился ребенок, получает набор детских принадлежностей, в который входит 58 предметов. В составе подарочного набора – постельные принадлежности, одежда, средства ухода за малышом и другие предметы. В комплект входит, в том числе продукция тверских производителей.
В пресс-службе отметили, что на финансовое обеспечение новой меры соцподдержки в областном бюджете на 2019 год заложены более 29 миллионов рублей. В 2020-2021 годах в региональной казне на эти цели предусмотрены уже более 116 миллионов рублей ежегодно.
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В настоящее время на территории Верхневолжья действуют 18 видов социальных выплат для семей с детьми. Всего на их поддержку в 2019 году заложено более 2,4 миллиарда рублей.
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