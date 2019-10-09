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РИА Новости

Курганские власти объяснили закрытие филиала тубдиспансера

15:19 09.10.2019
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкМедсестра
Медсестра
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Медсестра. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 9 окт – РИА Новости. Четвертое отделение Курганского областного противотуберкулезного диспансера в поселке Чернавский остановило работу, так как нуждается в капитальном ремонте из-за износа зданий и коммуникаций, всем работникам предложены должности в других медучреждениях, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения региона.
На видео в соцсети "ВКонтакте" на странице организации "Альянс врачей" работники четвертого отделения областного противотуберкулезного диспансера, расположенного в поселке Чернавский, рассказали, что их отделение будет закрыто, в здании отключено отопление, отсутствуют водоснабжение и канализация. По их словам, администрация диспансера предложила им работу в других медучреждениях, но, как пояснили работники, это "единственное предприятие в селе, и часть людей останется без работы, так как ездить куда-то возможности у них нет".
"Учитывая значительный износ зданий четвертого отделения поселка Чернавский (более 80%), состояние коммуникаций (100%-й износ), наличие предписаний контролирующих органов пребывание пациентов и персонала в отделении стало небезопасным… Для обеспечения работы отделения в соответствии с санитарными нормами и правилами крайне необходимо проведение капитального ремонта зданий и помещений, замена коммуникаций и электросетей на сумму более 18 миллионов рублей, но сроки ремонтных работ пока не определены", - говорится в сообщении.
Нахождение пациентов и персонала во время ремонта недопустимо, также перед началом ремонта нужно провести заключительную дезинфекцию помещений, уточняется в сообщении. По данным властей, деятельность отделения решено остановить с 15 октября до окончания ремонта, работников об этом уведомили по закону за два месяца. Пациенты переведены в Курганский и Шадринский областные противотуберкулезные диспансеры, пациентов в отделении уже нет, поясняет департамент.
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По его информации, всем работникам отделения предложены должности в Кургане, ни один сотрудник не будет уволен. Сейчас в отделении работает 43 человека (два врача, 11 средних медработников, 12 младших медработников, 18 – прочий персонал), из них 21 человек зарегистрирован в поселке Чернавский, 12 человек - в селе Введенское, четыре человека - в Кургане.
Сотрудница отделения диспансера в поселке Чернавский, не пожелавшая назвать свои имя и фамилию, сообщила РИА Новости, что администрация областного диспансера еще 15 августа предупредила всех сотрудников отделения о консервации больницы и о том, что 15 октября у всех будет последний рабочий день. По ее словам, работать в Кургане (порядка 20 километров от Чернавского) согласились девять человек, остальные будут искать работу, скорее всего, по другой специальности, в том числе она.
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