Том Холланд побрился налысо ради новой роли

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Американский актер Том Холланд опубликовал в Сети видео, на котором показал, что побрился налысо, Американский актер Том Холланд опубликовал в Сети видео, на котором показал, что побрился налысо, сообщает ladbible.com.

На видео актер не комментирует свой новый образ. Он здоровается с поклонницей по имени Сабрина и показывает своего отца.

Причиной резкой смены имиджа стали съемки в фильме братьев Руссо "Черри", в котором Холланд сыграет военного врача, вернувшегося из Ирака.

Из-за того, что у его героя вовремя не обнаруживают ПТСР (посттравматический синдром), он начинает злоупотреблять наркотическими веществами. Для того чтобы справиться с зависимостью, он решает грабить банки.

В картине также примет участие Билл Скарсгард, известный по роли клоуна в двух частях фильма "Оно".