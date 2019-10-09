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РИА Новости
Культура

Том Холланд побрился налысо ради новой роли

22:15 09.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Том Холланд
Актер Том Холланд
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Американский актер Том Холланд опубликовал в Сети видео, на котором показал, что побрился налысо, сообщает ladbible.com.
На видео актер не комментирует свой новый образ. Он здоровается с поклонницей по имени Сабрина и показывает своего отца.
Причиной резкой смены имиджа стали съемки в фильме братьев Руссо "Черри", в котором Холланд сыграет военного врача, вернувшегося из Ирака.
Из-за того, что у его героя вовремя не обнаруживают ПТСР (посттравматический синдром), он начинает злоупотреблять наркотическими веществами. Для того чтобы справиться с зависимостью, он решает грабить банки.
В картине также примет участие Билл Скарсгард, известный по роли клоуна в двух частях фильма "Оно".
Выход ленты запланирован на 2020 год.
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