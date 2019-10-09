Бочаров отчитался о ходе проекта по оздоровлению Волго-Ахтубинской поймы

ВОЛГОГРАД, 9 окт – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров доложил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву о ходе проекта по обводнению Волго-Ахтубинской поймы, сообщает в среду пресс-служба администрации Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что Бочаров в августе рассказал президенту РФ Владимиру Путину о начале реализации проекта по оздоровлению Волго-Ахтубинской поймы, реки и озера которой почти полностью пересыхают в маловодные годы. Предложения по реабилитации территории были включены в нацпроект "Экология". Ранее сообщалось, что первый этап, который включает в себя проектирование гидротехнических сооружений, уже стартовал и должен завершиться к 2020 году, в 2021 году начнется строительство.

В среду Бочаров на агропромышленной выставке "Золотая осень" в Москве доложил Медведеву, что "строительство комплекса гидротехнических сооружений даст возможность, с одной стороны, решить часть экологических проблем на территории, где проживают 500 тысяч человек, с другой - увеличить практически вдвое мелиорацию и объем производства овощей", - цитирует слова Бочарова пресс-служба.

По информации администрации области, это позволит достичь производство овощей до 2,2 миллиона тонн в год, что снизит на 20% зависимость страны от экспорта овощей. В сообщении говорится, что премьер-министр отметил, что оздоровление поймы "очень важная и серьезная тема" и обещал федеральную поддержку в реализации проекта.