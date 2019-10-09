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РИА Новости

Пресс-конференция о турецкой операции на севере Сирии

14:49 09.10.2019 (обновлено: 17:28 09.10.2019)
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11 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Турецкая операция на севере Сирии: цели и последствия".
Участники:
- директор Центра изучения современной Турции, научный сотрудник сектора Турции Института востоковедения РАН Амур ГАДЖИЕВ;
- старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Константин ТРУЕВЦЕВ;
- заведующий кафедрой теории регионоведения Московского государственного лингвистического университета Вадим МАКАРЕНКО.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в приграничных районах на севере Сирии. Ранее США довольно противоречиво отреагировали на планы Турции по проведению этой операции: с одной стороны, было объявлено, что американские военные покидают свои позиции в регионе, с другой - президент США Дональд Трамп пригрозил разрушить экономику Турции, если, по его мнению, будут нарушены границы дозволенного, а также обозначил, что Вашингтон продолжит поддержку курдов в Сирии. Какие цели преследует турецкая сторона? Насколько масштабной может быть начавшаяся операция? Как сложившаяся ситуация повлияет на отношения Турции и США? Станет ли угроза военной операции поводом для начала диалога между курдскими формированиями и правительством Сирии, которого, в частности, добивается Россия?

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