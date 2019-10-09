Пресс-конференция о турецкой операции на севере Сирии

Участники:
- директор Центра изучения современной Турции, научный сотрудник сектора Турции Института востоковедения РАН Амур ГАДЖИЕВ;
- старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Константин ТРУЕВЦЕВ;
- заведующий кафедрой теории регионоведения Московского государственного лингвистического университета Вадим МАКАРЕНКО.
9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в приграничных районах на севере Сирии. Ранее США довольно противоречиво отреагировали на планы Турции по проведению этой операции: с одной стороны, было объявлено, что американские военные покидают свои позиции в регионе, с другой - президент США Дональд Трамп пригрозил разрушить экономику Турции, если, по его мнению, будут нарушены границы дозволенного, а также обозначил, что Вашингтон продолжит поддержку курдов в Сирии. Какие цели преследует турецкая сторона? Насколько масштабной может быть начавшаяся операция? Как сложившаяся ситуация повлияет на отношения Турции и США? Станет ли угроза военной операции поводом для начала диалога между курдскими формированиями и правительством Сирии, которого, в частности, добивается Россия?
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- директор Центра изучения современной Турции, научный сотрудник сектора Турции Института востоковедения РАН Амур ГАДЖИЕВ;
- старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Константин ТРУЕВЦЕВ;
- заведующий кафедрой теории регионоведения Московского государственного лингвистического университета Вадим МАКАРЕНКО.
9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в приграничных районах на севере Сирии. Ранее США довольно противоречиво отреагировали на планы Турции по проведению этой операции: с одной стороны, было объявлено, что американские военные покидают свои позиции в регионе, с другой - президент США Дональд Трамп пригрозил разрушить экономику Турции, если, по его мнению, будут нарушены границы дозволенного, а также обозначил, что Вашингтон продолжит поддержку курдов в Сирии. Какие цели преследует турецкая сторона? Насколько масштабной может быть начавшаяся операция? Как сложившаяся ситуация повлияет на отношения Турции и США? Станет ли угроза военной операции поводом для начала диалога между курдскими формированиями и правительством Сирии, которого, в частности, добивается Россия?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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