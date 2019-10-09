Четверти жителей Липецкой области сделали прививки от гриппа

ЛИПЕЦК, 9 окт – РИА Новости. Почти 250 тысяч жителей Липецкой области, что составляет почти четверть населения региона, сделали прививки от гриппа, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.

Всего за период прививочной кампании планируется охватить не менее половины жителей региона, что соответствует уровню предыдущего года. На приобретение вакцин против гриппа из регионального бюджета власти выделены 4,5 миллиона рублей.

В пресс-службе отметили, что профилактическая польза вакцинации от гриппа очевидна. В прошлом году в сочетании с комплексом других противоэпидемических мер она положительно повлияла на динамику эпидпроцесса в области. Впервые в области заболеваемость гриппом и ОРВИ на протяжении всего эпидсезона была ниже критического уровня, не требовала введения массовых ограничительных мероприятий как в Липецке, так и в большинстве городов и районов области.

В свою очередь губернатор области Игорь Артамонов прокомментировал РИА Новости, что помимо бюджетных средств, которые выделяются сезонную вакцинацию, в регионе активно поддерживают прививочную кампанию и работодатели. По словам Артамонова, на сегодняшний день на закупленные ими вакцины в области привиты 18,5 тысяч сотрудников различных региональных компаний.