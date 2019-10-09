Москалькова добилась восстановления прав женщины с редким заболеванием

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова добилась защиты прав жительницы Ростовской области страдающей редким заболеванием, которая, жаловалась на отсутствие необходимых препаратов и медицинской помощи.

"Ко мне обратилась жительница Ростовской области, страдающая редким для нашей страны хроническим заболеванием. Женщина жаловалась на нарушение ее прав на доступность медицинской помощи и необходимых по состоянию здоровья лекарств... На защиту больной встал суд, который обязал министерство здравоохранения Ростовской области и больницу, в которой обслуживалась женщина, обеспечивать ее лекарствами и средствами реабилитации на регулярной основе. Так при содействии прокуратуры, Росздравнадзора и апелляционного суда мне удалось восстановить права нашей соотечественницы",- пишет Москалькова в своем официальном аккаунте в Instagram

Омбудсмен подчеркнула, что в ее аппарат поступило несколько жалоб по данному вопросу. Утверждалось, что по заключению врачей женщине необходима паллиативная помощь на дому и ежемесячное получение сопутствующих препаратов. После обращения Москальковой в прокуратуру Ростовской области и при содействии Росздравнадзора была проведена проверка. Так, в начале года врачебная комиссия подтвердила, что паллиативная помощь женщине, действительно, крайне необходима.