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РИА Новости

Москалькова добилась восстановления прав женщины с редким заболеванием

14:47 09.10.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова добилась защиты прав жительницы Ростовской области страдающей редким заболеванием, которая, жаловалась на отсутствие необходимых препаратов и медицинской помощи.
"Ко мне обратилась жительница Ростовской области, страдающая редким для нашей страны хроническим заболеванием. Женщина жаловалась на нарушение ее прав на доступность медицинской помощи и необходимых по состоянию здоровья лекарств... На защиту больной встал суд, который обязал министерство здравоохранения Ростовской области и больницу, в которой обслуживалась женщина, обеспечивать ее лекарствами и средствами реабилитации на регулярной основе. Так при содействии прокуратуры, Росздравнадзора и апелляционного суда мне удалось восстановить права нашей соотечественницы",- пишет Москалькова в своем официальном аккаунте в Instagram.
Омбудсмен подчеркнула, что в ее аппарат поступило несколько жалоб по данному вопросу. Утверждалось, что по заключению врачей женщине необходима паллиативная помощь на дому и ежемесячное получение сопутствующих препаратов. После обращения Москальковой в прокуратуру Ростовской области и при содействии Росздравнадзора была проведена проверка. Так, в начале года врачебная комиссия подтвердила, что паллиативная помощь женщине, действительно, крайне необходима.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
11 сентября, 12:14РИА Новости
Москалькова рассказала о снижении обращений в институт омбудсмена
"Я до сих пор не могу понять, почему была допущена эта страшная ситуация. Ведь от наличия необходимых лекарств в этом случае зависела жизнь человека! На мой взгляд, это слишком дорогая цена за излишнюю экономию",- заключила омбудсмен.
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Татьяна МоскальковаРосздравнадзорРостовская областьРоссияОбщество
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