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РИА Новости

ПСБ обеспечит регистрацию биометрии для быстрого доступа на FINOPOLIS-2019

14:27 09.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОтделение "Промсвязьбанка" в Москве
Отделение Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Зарегистрироваться в Единой биометрической системе, чтобы пройти по FastTrack на форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS-2019, можно будет при помощи ПСБ банка, говорится в сообщении банка.
Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019 проводится в Сочи с 9 по 11 октября. Это крупнейшая в стране площадка для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе.
Стойки банка ПСБ для сбора биометрических данных будут расположены на зоне аккредитации в холле гостиниц Radisson Blu Congress и OmegaSiriusPark.
FastTrack — система быстрого доступа для прохода на площадку форума. Аккредитованные участники, имеющие профиль в Единой биометрической системе или сдавшие рисунок вен ладони на прошлогоднем FINOPOLIS, смогут получить бедж на стойках самостоятельной регистрации по своим биометрическим данным.

"Развитие дистанционных сервисов и цифровых каналов обслуживания — ключевой приоритет в работе ПСБ. Мы впервые участвуем в FINOPOLIS в качестве партнера и приглашаем участников форума воспользоваться возможностью регистрации в Единой биометрической системе, протестировать работу Fast Track. Это хороший пример того, как банк может сделать повседневную жизнь проще и удобнее", – отметил директор дирекции цифрового бизнеса ПСБ Юрий Чернышев, слова которого приводятся в пресс-релизе банка.

ПСБ участвует в создании Единой биометрической системы с первых этапов разработки концепции и активно работает над ее совершенствованием и развитием. Осенью 2018 банк в числе первых участников пилотного проекта запустил сервис приема биометрических данных, к концу 2019 года такая возможность будет во всех офисах банка. ПСБ одним из первых российских банков предложил сразу несколько продуктов по удаленной идентификации с использованием биометрических данных — открытие счета, перевод подача заявки на кредит.
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