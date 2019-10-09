ПСБ обеспечит регистрацию биометрии для быстрого доступа на FINOPOLIS-2019

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Зарегистрироваться в Единой биометрической системе, чтобы пройти по FastTrack на форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS-2019, можно будет при помощи ПСБ банка, говорится в сообщении банка.

Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019 проводится в Сочи с 9 по 11 октября. Это крупнейшая в стране площадка для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе.

Стойки банка ПСБ для сбора биометрических данных будут расположены на зоне аккредитации в холле гостиниц Radisson Blu Congress и OmegaSiriusPark.

FastTrack — система быстрого доступа для прохода на площадку форума. Аккредитованные участники, имеющие профиль в Единой биометрической системе или сдавшие рисунок вен ладони на прошлогоднем FINOPOLIS, смогут получить бедж на стойках самостоятельной регистрации по своим биометрическим данным.

"Развитие дистанционных сервисов и цифровых каналов обслуживания — ключевой приоритет в работе ПСБ. Мы впервые участвуем в FINOPOLIS в качестве партнера и приглашаем участников форума воспользоваться возможностью регистрации в Единой биометрической системе, протестировать работу Fast Track. Это хороший пример того, как банк может сделать повседневную жизнь проще и удобнее", – отметил директор дирекции цифрового бизнеса ПСБ Юрий Чернышев, слова которого приводятся в пресс-релизе банка.