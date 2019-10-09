Путин в среду может заняться темой модернизации здравоохранения

"Сегодня также возможно Путин позанимается темой модернизации первичного звена здравоохранения. Дело в том, что мы опубликовали перечень поручений президента, там до 9 октября срок был дан правительству России, с учетом ранее данных поручений, утвердить принципы модернизации первичного звена здравоохранения. Поэтому мы не исключаем, что президент отдельно обсудит эти вопросы", - сказал Песков.