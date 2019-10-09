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РИА Новости

Путин в среду может заняться темой модернизации здравоохранения

14:18 09.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду возможно займется темой модернизации первичного звена здравоохранения, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня также возможно Путин позанимается темой модернизации первичного звена здравоохранения. Дело в том, что мы опубликовали перечень поручений президента, там до 9 октября срок был дан правительству России, с учетом ранее данных поручений, утвердить принципы модернизации первичного звена здравоохранения. Поэтому мы не исключаем, что президент отдельно обсудит эти вопросы", - сказал Песков.
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