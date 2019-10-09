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РИА Новости

Песков призвал Украину к выполнению Минских соглашений

14:16 09.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Выполнение минских соглашений позволит Украине решить конфликт в Донбассе, а те страны, которые поставили подписи по этим документом, призваны помочь в этом Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В данном случае главное - выполнение минских соглашений. Это позволит Украине решить внутриукраинский конфликт и справиться с этой внутриукраинской проблемой. А те страны, которые поставили подписи под этим документом: Россия, Германия и Франция - призваны Украине в этом помочь", - сообщил Песков.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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