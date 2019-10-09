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РИА Новости
Культура

Хоакин Феникс рассказал, что готов еще сняться в роли Джокера

18:03 09.10.2019
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© Фото : DC Comics/ Warner Bros. Entertainment Inc. 2019Хоакин Феникс в трейлере к фильму "Джокер"
Хоакин Феникс в трейлере к фильму Джокер
© Фото : DC Comics/ Warner Bros. Entertainment Inc. 2019
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Хоакин Феникс готов сняться в роли Джокера в другом фильме, рассказал актер в интервью телеведущему Питеру Трэверсу.
Эта тема возникла в их беседе после вопроса о том, был ли этот персонаж для актера ролью мечты.
Феникс ответил отрицательно, но уточнил, что теперь "не может перестать о нем думать".
"Мы много обсуждали с Тоддом Филлипсом, что еще могли бы сделать, просто работая вместе, и что интересного могли бы сделать с Джокером", — рассказал актер.
Фильм о противнике Бэтмена возглавил российский прокат в минувшие выходные, собрав около 664 миллионов рублей.
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КультураКино и сериалыНовости культурыХоакин Феникс
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