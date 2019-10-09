Хоакин Феникс рассказал, что готов еще сняться в роли Джокера

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Хоакин Феникс готов сняться в роли Джокера в другом фильме, . Хоакин Феникс готов сняться в роли Джокера в другом фильме, рассказал актер в интервью телеведущему Питеру Трэверсу.

Эта тема возникла в их беседе после вопроса о том, был ли этот персонаж для актера ролью мечты.

Феникс ответил отрицательно, но уточнил, что теперь "не может перестать о нем думать".

"Мы много обсуждали с Тоддом Филлипсом, что еще могли бы сделать, просто работая вместе, и что интересного могли бы сделать с Джокером", — рассказал актер.