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РИА Новости

Минвостокразвития подготовит план развития туризма в Арктике

14:06 09.10.2019 (обновлено: 14:42 09.10.2019)
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© РИА Новости / Вера Костамо / Перейти в фотобанкОдин из островов архипелага Земля Франца-Иосифа
Один из островов архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Вера Костамо
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики планирует в течение трех месяцев подготовить схему развития туристической инфраструктуры в Арктической зоне и рассчитать необходимый объем финансирования, сообщил журналистам замминистра Александр Крутиков.
"В рамках готовящейся стратегии развития Арктики до 2035 года и утвержденной правительством России в сентябре стратегии развития туризма совместно делаем отдельный комплекс мер по развитию туризма в Арктике. Сразу могу сказать, что это будет не какой-то бюрократический документ, будем применять другой подход – разработаем схему инфраструктурного обустройства ключевых точек притяжения туристов во всех девяти арктических регионах. В течение ближайших трех месяцев схема будет сформирована и просчитаны все необходимые вложения", - сказал Крутиков.
Он отметил, что эта работа проводится вместе с Ростуризмом. Схему развития туризма планируется представить на заседании госкомиссии по вопросам развития Арктики в начале следующего года.
Заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков
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ТуризмНовости - ТуризмАлександр КрутиковАрктикаРостуризмМинистерство развития Дальнего Востока РФЭкономика
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