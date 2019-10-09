Минвостокразвития подготовит план развития туризма в Арктике

"В рамках готовящейся стратегии развития Арктики до 2035 года и утвержденной правительством России в сентябре стратегии развития туризма совместно делаем отдельный комплекс мер по развитию туризма в Арктике. Сразу могу сказать, что это будет не какой-то бюрократический документ, будем применять другой подход – разработаем схему инфраструктурного обустройства ключевых точек притяжения туристов во всех девяти арктических регионах. В течение ближайших трех месяцев схема будет сформирована и просчитаны все необходимые вложения", - сказал Крутиков.