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РИА Новости

МИД России объяснил перенос поездки японских туристов на Кунашир и Итуруп

14:05 09.10.2019 (обновлено: 14:40 09.10.2019)
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© Дмитрий КулаковИтуруп
Итуруп
© Дмитрий Кулаков
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пилотная поездка японских туристов на Кунашир и Итуруп, планировавшаяся на 11-16 октября, была перенесена по организационно-техническим причинам, сообщил МИД РФ.
Во вторник МИД Японии заявил, что российская сторона отложила первую пилотную поездку японских туристов на Кунашир и Итуруп. Для участников поездки тур должен был начаться в среду с посещения Хоккайдо, с 11 по 13 октября туристы должны были посетить Кунашир, 14-15 октября - Итуруп, на 16 октября было намечено возвращение группы в Японию. В заявлении МИД Японии отмечалось, что новые сроки поездки будут согласованы позднее.
"В настоящее время продолжается обсуждение с японской стороной сроков осуществления пилотного тура на острова Кунашир и Итуруп в рамках налаживания совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах в соответствии с договоренностями лидеров двух стран, достигнутыми в ходе их встреч в Осаке в июне с.г. и во Владивостоке в сентябре с.г. Реализовать данный проект в предварительно обсуждавшийся период времени (11-15 октября с.г.) не удалось по ряду организационно-технических обстоятельств сторон", - говорится на сайте российского дипведомства.
"Подготовка мероприятия активно продолжается. Его сроки будут объявлены в самое ближайшее время после окончательного согласования по дипломатическим каналам", - подчеркнули в министерстве.
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Ранее сообщалось, что группа японских туристов и правительственных чиновников в составе 50 человек в течение шести дней должна была посетить острова Кунашир и Итуруп. Делегация планировала 11 октября на теплоходе "Этопирика" прибыть в Южно-Курильск из порта Немуро на Хоккайдо и после экскурсионной программы вернуться на родину 16 октября.
Администрация Южно-Курильского района планирует для первой группы туристов из Японии традиционную программу пребывания, сообщил РИА Новости мэр муниципального образования Вячеслав Власенко.
В декабре 2016 года во время визита в Японию президент РФ Владимир Путин договорился с японским премьер-министром Синдзо Абэ проработать возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
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В феврале 2017 года при МИД Японии был создан совет по совместной экономической деятельности. В 2017 и 2018 годах состоялись поездки представителей правительственных и бизнес-кругов Японии на Курилы, чтобы на месте изучить конкретные перспективы проектов. Согласно договоренности, эта деятельность не должна нарушать юридические позиции обеих стран. Осуществление совместных проектов рассматривается по таким направлениям, как марикультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора.
Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
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