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РИА Новости

Путин проведет встречу с главой ЦИК по итогам избирательной кампании

14:04 09.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на торжественном мероприятии, посвящённом 25-летию избирательной системы России. 30 октября 2018
Президент России Владимир Путин и председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на торжественном мероприятии, посвящённом 25-летию избирательной системы России. 30 октября 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Также сегодня будет у Путина из открытых встреч беседа с Эллой Памфиловой - это по итогам избирательной кампании", - сказал Песков в среду журналистам.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня состоялись в 85 регионах РФ. Прошли выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах на прямых выборах избирали губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
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Элла ПамфиловаЦИК РФГосдума РФДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияПолитика
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