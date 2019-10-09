Полиция не нашла источник хлопков, на которые жаловались жители Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, 9 окт – РИА Новости. Правоохранительные органы не нашли источник хлопков, на которые жаловались жители челябинского микрорайона Чурилово в среду, сообщили РИА Новости в ГУМВД по региону.

В полицию обратились жители Чурилово, которые сообщили, что слышали в среду несколько якобы взрывов.

"Что касается поступивших обращений от граждан, сотрудниками полиции проводился комплекс проверочных мероприятий. Причины и источник хлопков не были найдены", - сказал собеседник агентства.

В полиции также нет информации о пострадавших.

Как уточнили РИА Новости в управлении Росгвардии по региону, им тоже неизвестно происхождение взрывов. В ведомстве отметили, что сейчас стрельбы проходят на специализированном полигоне возле Потанино (примерно в 6 километрах от Чурилово), сотрудники занимаются огневой подготовкой. "Сегодня стреляли из автомата Калашникова, пистолета Макарова, но гранатометания у нас нет", - сказал он.