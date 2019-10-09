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РИА Новости

Полиция не нашла источник хлопков, на которые жаловались жители Челябинска

14:04 09.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 9 окт – РИА Новости. Правоохранительные органы не нашли источник хлопков, на которые жаловались жители челябинского микрорайона Чурилово в среду, сообщили РИА Новости в ГУМВД по региону.
В полицию обратились жители Чурилово, которые сообщили, что слышали в среду несколько якобы взрывов.
"Что касается поступивших обращений от граждан, сотрудниками полиции проводился комплекс проверочных мероприятий. Причины и источник хлопков не были найдены", - сказал собеседник агентства.
В полиции также нет информации о пострадавших.
Как уточнили РИА Новости в управлении Росгвардии по региону, им тоже неизвестно происхождение взрывов. В ведомстве отметили, что сейчас стрельбы проходят на специализированном полигоне возле Потанино (примерно в 6 километрах от Чурилово), сотрудники занимаются огневой подготовкой. "Сегодня стреляли из автомата Калашникова, пистолета Макарова, но гранатометания у нас нет", - сказал он.
В ГУМЧС по региону РИА Новости пояснили, что сотрудники выезжали на место, где, предположительно, могли происходить взрывы, но, обследовав местность, никаких признаков этого не обнаружили.
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4 сентября, 13:34РИА Новости
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