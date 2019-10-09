В Госдуме рассчитывают на создание совместного предприятия России и КНДР

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Координатор депутатской группы по связям с парламентом КНДР Казбек Тайсаев рассчитывает, что итогом визита делегации Минсельхоза КНДР в Россию станет создание совместного предприятия двух стран или обмен специалистами в области сельского хозяйства.
"Надеемся, что итогом вашего визита будет или создание совместного предприятия, или обмены специалистами, которые помогут в развитии агропромышленного комплекса как у нас в стране, так и у вас", - сказал Тайсаев в ходе встречи с делегацией Минсельхоза КНДР.
Он отметил, что и России, и КНДР сегодня необходимо обеспечивать собственную продовольственную безопасность.
Тайсаев также сообщил о намерении делегации Минсельхоза Северной Кореи посетить республику Марий Эл.
"Мы готовы показать вам все, что связано с развитием сельского хозяйства - лучшие российские предприятия... Вчера вы уже побывали в Совхозе имени Ленина, сегодня вы выезжаете в Марий Эл", - сказал Тайсаев.