В Госдуме рассчитывают на создание совместного предприятия России и КНДР

"Надеемся, что итогом вашего визита будет или создание совместного предприятия, или обмены специалистами, которые помогут в развитии агропромышленного комплекса как у нас в стране, так и у вас", - сказал Тайсаев в ходе встречи с делегацией Минсельхоза КНДР.