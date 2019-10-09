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РИА Новости

Минфин намерен изменить подходы к налогообложению прибыли цифровых компаний

13:49 09.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Минфин РФ намерен изменить подходы к налогообложению прибыли цифровых компаний, как это делает ряд зарубежных стран, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на заседании правления РСПП.
"Мы считаем, что необходимо добиваться уплаты налога с прибыли там, где находятся клиенты таких компаний, то есть тех юрисдикций, где образуется доход", - сказал он.
Он отметил, что сейчас крупные цифровые компании, имея широкий круг клиентов, физически мало где представлены.
"В рамках обсуждения этого вопроса на двадцатке (G20 –ред.) и в ОЭСР мы видим то, что ряд стран предлагает изменить подходы к налогообложению. Есть предложение также двигаться в русле тех стран", - отметил он.
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Антон СилуановМинистерство финансов РФРоссияЭкономика
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