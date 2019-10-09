Минфин намерен изменить подходы к налогообложению прибыли цифровых компаний

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Минфин РФ намерен изменить подходы к налогообложению прибыли цифровых компаний, как это делает ряд зарубежных стран, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на заседании правления РСПП.
"Мы считаем, что необходимо добиваться уплаты налога с прибыли там, где находятся клиенты таких компаний, то есть тех юрисдикций, где образуется доход", - сказал он.
Он отметил, что сейчас крупные цифровые компании, имея широкий круг клиентов, физически мало где представлены.
"В рамках обсуждения этого вопроса на двадцатке (G20 –ред.) и в ОЭСР мы видим то, что ряд стран предлагает изменить подходы к налогообложению. Есть предложение также двигаться в русле тех стран", - отметил он.