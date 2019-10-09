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РИА Новости
Культура

Звезда "Великолепного века" прошла пробы на роль в сериале Netflix

14:01 09.10.2019
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© AFP 2019 / Taylor Hill/Getty Images for Mosaic FederationАктриса Мерьем Узерли
Актриса Мерьем Узерли
© AFP 2019 / Taylor Hill/Getty Images for Mosaic Federation
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Мерьем Узерли, сыгравшая Хюррем Султан в сериале "Великолепный век", прошла пробы на роль в проекте Netflix "Тьма", сообщает acunn.com.
Источник рассказал изданию, что сейчас шоураннеры Баран бо Одар и Янтье Фризеи ведут переговоры с актрисой.
Если они придут к взаимному согласию, то Узерли появится в третьем сезоне шоу в роли матери, которая будет искать своего ребенка.
К съемкам в таком случае приступят в ближайшее время.
СМИ также узнали, что Мерьем Узерли и ее семья одобрили этот проект. Актриса не снималась уже более двух лет, а все предыдущие проекты после "Великолепного века" не имели успеха.
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