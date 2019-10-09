Звезда "Великолепного века" прошла пробы на роль в сериале Netflix

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Мерьем Узерли, сыгравшая Хюррем Султан в сериале "Великолепный век", прошла пробы на роль в проекте Netflix "Тьма", Мерьем Узерли, сыгравшая Хюррем Султан в сериале "Великолепный век", прошла пробы на роль в проекте Netflix "Тьма", сообщает acunn.com.

Источник рассказал изданию, что сейчас шоураннеры Баран бо Одар и Янтье Фризеи ведут переговоры с актрисой.

Если они придут к взаимному согласию, то Узерли появится в третьем сезоне шоу в роли матери, которая будет искать своего ребенка.

К съемкам в таком случае приступят в ближайшее время.