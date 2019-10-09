В Киеве вандалы облили краской мемориал участникам операции в Донбассе

"В полицию обратился сотрудник парка имени Рыльского и сообщил, что мемориальная доска воинам АТО, которая находится на территории парка, залита краской", - говорится в сообщении.

На месте работали правоохранители, они опросили заявителя. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению правонарушения.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.