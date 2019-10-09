Московский зоопарк передаст амурского тигра Дизеля в зоосад Омахи

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Московский зоопарк в октябре передаст амурского тигра Дизеля из Центра воспроизводства редких видов в зоопарк города Омаха, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада.

Ранее в Московском зоопарке сообщили РИА Новости, что двухгодовалого самца амурского тигра передадут в американский зоопарк и океанариум Генри Доорли в штате Небраска в рамках Европейской программы по сохранению популяции данного вида в неволе.

"Этот тигр находится в Центре воспроизводства редких видов Московского зоопарка и в октябре, в этом году он будет передан в зоопарк Омахи (США)", - сообщили в пресс-службе.

В зоопарке добавили, что в перспективе американские специалисты подберут для Дизеля подходящую пару, а полученное потомство станет новой генетической линией вида в Америке.