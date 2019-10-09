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РИА Новости

Московский зоопарк передаст амурского тигра Дизеля в зоосад Омахи

13:39 09.10.2019
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© Геннадий ШаликовАмурский тигр
Амурский тигр
© Геннадий Шаликов
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Московский зоопарк в октябре передаст амурского тигра Дизеля из Центра воспроизводства редких видов в зоопарк города Омаха, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада.
Ранее в Московском зоопарке сообщили РИА Новости, что двухгодовалого самца амурского тигра передадут в американский зоопарк и океанариум Генри Доорли в штате Небраска в рамках Европейской программы по сохранению популяции данного вида в неволе.
"Этот тигр находится в Центре воспроизводства редких видов Московского зоопарка и в октябре, в этом году он будет передан в зоопарк Омахи (США)", - сообщили в пресс-службе.
В зоопарке добавили, что в перспективе американские специалисты подберут для Дизеля подходящую пару, а полученное потомство станет новой генетической линией вида в Америке.
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Как отметили в Московском зоопарке, сейчас у них в коллекции шесть амурских тигров, большая часть из них живет в Центре воспроизводства редких видов под Волоколамском.
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Московский зоопаркМоскваСШАОбщество
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