Третьяковка, Пушкинский, "Гараж" и фонд V-A-C объединились в "Museum Four"

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Третьяковская галерея, музей современного искусства "Гараж", Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина и строящийся музей фонда V-A-C объединились в неформальную организацию" Музейная четвёрка" для совместной работы над развитием общественных пространств, сообщила генеральный директор Третьяковки Зельфира Трегулова.
Объединение четырёх столичных музеев, по словам Трегуловой, ставит своей целью формирование основных трендов в развитии музейного сообщества и привлечение новой разноплановой аудитории.
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"Мы организовали такое сообщество "Музейная четверка" или" Museum Four", и в дальнейшем мы планируем организовывать совместные программы, которые активнейшим образом будут включать в себя вот то пространство от Москва-реки и музея "Гараж" до старого здания Третьяковской галереи на Лаврушинском переулке. Это сообщество четырёх музейных институций, которые, конечно, будут взаимодействовать и в выставочной программе. Но самое главное, мы в центре Москвы планируем создать некую зону межмузейного общения и продвижения современного искусства", - рассказала Трегулова в рамках третьей общероссийской конференции "Фабрика пространств" в московском центре "Благосфера".
Она также отметила, что здание Третьяковки на Крымском валу в этом году ожидает около миллиона гостей. До начала модернизации системы общественного пространства галереи в день оно насчитывало лишь около 270 посетителей.