Третьяковка, Пушкинский, "Гараж" и фонд V-A-C объединились в "Museum Four"

"Мы организовали такое сообщество "Музейная четверка" или" Museum Four", и в дальнейшем мы планируем организовывать совместные программы, которые активнейшим образом будут включать в себя вот то пространство от Москва-реки и музея "Гараж" до старого здания Третьяковской галереи на Лаврушинском переулке. Это сообщество четырёх музейных институций, которые, конечно, будут взаимодействовать и в выставочной программе. Но самое главное, мы в центре Москвы планируем создать некую зону межмузейного общения и продвижения современного искусства", - рассказала Трегулова в рамках третьей общероссийской конференции "Фабрика пространств" в московском центре "Благосфера".