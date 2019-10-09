Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-09T13:36Z
https://ria.ru/20191009/1559578386.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152698/89/1526988916_0:188:2969:1858_1036x0_80_0_0_58afbc26c0262a39fdea50aa5914c834.jpg
РИА Новости

Под Самарой выяснят причину смерти мужчины, которого блогер угостил водкой

13:36 09.10.2019
1292
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
САМАРА, 9 окт - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту смерти мужчины в одном из сел Самарской области, который умер после того, как блогер угостил его водкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
Ранее в сети появилось видео, на котором мужчина дает бутылку с прозрачной жидкостью другому мужчине, сидящему на крыльце около магазина, последний выпивает все залпом. В ролике изображен известный тольяттинский блогер Илья Губарев, известный под ником Бомбер. Он якобы он угостил бывшего директора школы Николая Колчанова водкой, который через несколько часов скончался.
Капельница в детской больнице
Вчера, 13:14РИА Новости
В Дагестане более 20 детей отравились водой с фекалиями
"По факту обнаружения тела мужчины без внешних признаков насильственной смерти в одном из сел близ города Тольятти в настоящее время сотрудники полиции проводят проверку. Процессуальное решение будет принято после установления причин смерти", - сказал собеседник агентства.
У канала Губарева на Youtube более 1,3 миллиона подписчиков, кроме того, он работает тату-мастером и имеет множество татуировок, в том числе на белках глаз.
02011011
Обсудить 0
ГУМВДСамарская областьТольяттиПроисшествия
Рекомендуем
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
РИА
Новости
Украинское правосудие
В Виннице арестовали американца, воевавшего в Донбассе на стороне силовиков
Актриса Анастасия Заворотнюк
Врач прокомментировала сообщения СМИ об ухудшении состояния Заворотнюк
Здание офиса компании Johnson & Johnson в городе Ирвин, США
Johnson & Johnson выплатит $8 миллиардов мужчине, у которого выросла грудь
Лента
новостей
В одном из гипермаркетов
В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине
Молоток и наручники на столе у судьи
В США девятилетнего мальчика обвинили в убийстве пяти человек
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Матвиенко предложила спросить у профсоюзов про проданные в 90-х санатории
Заместитель гендиректора холдинга Вертолеты России Игорь Чечиков
В "Вертолетах России" заявили, что с Чечиковым произошел несчастный случай
Врачи во время операции
В Кузбассе собака откусила ребенку два пальца
Лауреат нобелевской премии по экономике Пол Кругман. 2016 год
"Путин приказал": нобелевский лауреат обвинил Трампа в предательстве
Ирина Алашкевич
СМИ сообщили о новом месте работы экс-чиновницы, оскорбившей жителей Тулуна
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Воронежской области нашли тело новорожденного на мусорном полигоне
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
Шведский суд поставит точку в споре "Газпрома" с "Нафтогазом"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:06Госдума направит обращение в конгресс США после инцидента с Юмашевой
18:03Немецкая полиция усилила контроль на вокзалах и в аэропортах после стрельбы
17:58НАТО ожидает от Турции сдержанных действий в Сирии
17:58Путин освободил Глазьева от должности советника президента
17:58Россия не прекратит межпарламентские контакты с Турцией, заявил Слуцкий
17:55МИД Германии резко осудил начало военной операции Турции в Сирии
17:54Косачев: турецкая военная операция негативно скажется на ситуации в Сирии
17:53Турция уведомила Россию о начале операции в Сирии
17:52Путин поручил наладить взаимодействие госвласти и местного самоуправления
17:49Эксперт назвал создание зоны безопасности у границ целью операции Турции
17:45Силовики укрепляют позиции на участке отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР
17:44Сирийский депутат обвинила Эрдогана в попытке оккупировать новые территории
17:42В Сербии осудили заявления победителя выборов в Косово о "Великой Албании"
17:42Путин обсудил с Медведевым модернизацию первичного звена здравоохранения
17:39Эрдоган проинформировал лидеров турецких партий о начале операции в Сирии
17:34Курдские отряды подожгли несколько нефтяных месторождений на севере Сирии
17:34Богданов обсудил с главой Ливанской демпартии проблему сирийских беженцев
17:31В ОНФ предложили запретить продавать вейпы несовершеннолетним
17:28Эксперт считает США ответственными за начало турецкой операции в Сирии
17:26Турецкая авиация атаковала пограничный КПП в Рас эль-Айн, заявили в Сирии
Лента новостейМолния