Под Самарой выяснят причину смерти мужчины, которого блогер угостил водкой

САМАРА, 9 окт - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту смерти мужчины в одном из сел Самарской области, который умер после того, как блогер угостил его водкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.

Ранее в сети появилось видео, на котором мужчина дает бутылку с прозрачной жидкостью другому мужчине, сидящему на крыльце около магазина, последний выпивает все залпом. В ролике изображен известный тольяттинский блогер Илья Губарев, известный под ником Бомбер. Он якобы он угостил бывшего директора школы Николая Колчанова водкой, который через несколько часов скончался.

"По факту обнаружения тела мужчины без внешних признаков насильственной смерти в одном из сел близ города Тольятти в настоящее время сотрудники полиции проводят проверку. Процессуальное решение будет принято после установления причин смерти", - сказал собеседник агентства.