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РИА Новости

Медведев призвал к решению проблем продовольственной безопасности в мире

13:31 09.10.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на церемонии открытия 21-й Российской агропромышленной выставки "Золотая осень" на ВДНХ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на церемонии открытия 21-й Российской агропромышленной выставки Золотая осень на ВДНХ
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Россия готова к международному сотрудничеству по поиску сбалансированных путей решения ситуации на мировом рынке продовольствия, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Важно совместно вести такую работу, решать проблемы продовольственной безопасности в мире, причем на любом уровне: на уровне отдельного региона, на уровне страны или всей планеты",- сказал он в ходе выступления на Международном агропромышленном форуме.
Медведев также отметил противоречивость проблем в современном аграрном мире. В пример он привел два экспертных мнения. Согласно первому, аграрная промышленность негативно влияет на климат, второе же говорит о том, что именно климатические изменения вынуждают использовать более агрессивные меры в сельском хозяйстве.
"Таких острых, практически малопримиримых противоречий их, действительно, все больше и больше. Нужно искать сбалансированные решения. Хочу подчеркнуть, что Россия готова к международному сотрудничеству в этой области", - добавил он.
Дмитрий Медведев во время посещения 21-й Российской агропромышленной выставки Золотая осень на ВДНХ
13:23РИА Новости
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