Медведев призвал к решению проблем продовольственной безопасности в мире

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Россия готова к международному сотрудничеству по поиску сбалансированных путей решения ситуации на мировом рынке продовольствия, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Важно совместно вести такую работу, решать проблемы продовольственной безопасности в мире, причем на любом уровне: на уровне отдельного региона, на уровне страны или всей планеты",- сказал он в ходе выступления на Международном агропромышленном форуме.

Медведев также отметил противоречивость проблем в современном аграрном мире. В пример он привел два экспертных мнения. Согласно первому, аграрная промышленность негативно влияет на климат, второе же говорит о том, что именно климатические изменения вынуждают использовать более агрессивные меры в сельском хозяйстве.