Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-09T12:58Z
https://ria.ru/20191009/1559576447.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/154977/70/1549777012_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_640d8710b02df4229557ee43bc0c7125.jpg
РИА Новости

Пермский медвуз опроверг сообщение о закрытии доступа в операционные

12:58 09.10.2019
239
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкХирурги в операционной
Хирурги в операционной
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Хирурги в операционной. Архивное фото
ПЕРМЬ, 9 окт - РИА Новости. Данные о закрытии доступа в операционные в стационаре челюстно-лицевой хирургии Пермского государственного медицинского университета (ПГМУ) из-за проверки Росздравнадзора не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
В среду на странице регионального профсоюза работников здравоохранения "Альянс врачей Пермского края" в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что администрация стационара челюстно-лицевой хирургии ПГМУ якобы выставила охрану у "каждой операционной и запретила всему медперсоналу доступ в перевязочные и операционные". По данным профсоюза, ситуация якобы имеет место в среду "перед проверкой Росздравнадзора". Под публикацией размещена видеозапись, на которой видно мужчин, которые стоят в коридоре на каждом этаже здания. Автор видео называет их охранниками, один из них говорит, что его поставила администрация больницы.
"Ситуация подается некорректно. Эта информация не соответствует действительности, и это было признано всеми на встрече с ректором, с руководством вуза, с руководством всех подразделений", - прокомментировали агентству в пресс-службе вуза.
В медицинском университете добавили, что работа стационара идет в плановом режиме.
Автомобиль Следственного комитета РФ
24 августа, 03:52РИА Новости
На Ставрополье врачи бросили роженицу умирать в операционной, пишут СМИ
010000
Обсудить 0
РосздравнадзорПермьПермский крайОбщество
Рекомендуем
Доставка из интернет-магазина
В Петербурге Ozon доставил заказы, задержанные из-за ситуации с курьерами
РИА
Новости
Заместитель гендиректора холдинга Вертолеты России Игорь Чечиков
В "Вертолетах России" заявили, что с Чечиковым произошел несчастный случай
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на церемонии открытия 21-й Российской агропромышленной выставки Золотая осень на ВДНХ
Медведев предложил создать базу данных о состоянии АПК
Бургер
Реклама бургера со сценой домашнего насилия вызвала скандал в Бельгии
Лента
новостей
Прохожий у офиса туристической компании Thomas Cook в Лондоне
Туркомпания Hays Travel покупает весь розничный бизнес Thomas Cook
Рагу из чечевицы
Правительство исключило нут и чечевицу для посева из списка продэмбарго
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В делах против участников незаконных митингов нет политики, заявил Песков
Вид Анкары
МИД Турции пригласил послов стран-членов Совбеза ООН
Сотрудники МЧС во время пожарно-тактических учений
На биофаке МГУ произошло задымление
Незаконный крематорий и склад медицинских отходов в Кургане
СК завел дело после обнаружения подпольного крематория медотходов в Кургане
Машина Следственного комитета РФ
В Саратовской области осудили бывшего пристава, бравшего взятки баранами
Полиция
В Москве грабители с топором и пистолетом напали на мужчину
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Из здания биофака МГУ эвакуировали около 250 человек из-за задымления
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:06Госдума направит обращение в конгресс США после инцидента с Юмашевой
18:03Немецкая полиция усилила контроль на вокзалах и в аэропортах после стрельбы
17:58НАТО ожидает от Турции сдержанных действий в Сирии
17:58Путин освободил Глазьева от должности советника президента
17:58Россия не прекратит межпарламентские контакты с Турцией, заявил Слуцкий
17:55МИД Германии резко осудил начало военной операции Турции в Сирии
17:54Косачев: турецкая военная операция негативно скажется на ситуации в Сирии
17:53Турция уведомила Россию о начале операции в Сирии
17:52Путин поручил наладить взаимодействие госвласти и местного самоуправления
17:49Эксперт назвал создание зоны безопасности у границ целью операции Турции
17:45Силовики укрепляют позиции на участке отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР
17:44Сирийский депутат обвинила Эрдогана в попытке оккупировать новые территории
17:42В Сербии осудили заявления победителя выборов в Косово о "Великой Албании"
17:42Путин обсудил с Медведевым модернизацию первичного звена здравоохранения
17:39Эрдоган проинформировал лидеров турецких партий о начале операции в Сирии
17:34Курдские отряды подожгли несколько нефтяных месторождений на севере Сирии
17:34Богданов обсудил с главой Ливанской демпартии проблему сирийских беженцев
17:31В ОНФ предложили запретить продавать вейпы несовершеннолетним
17:28Эксперт считает США ответственными за начало турецкой операции в Сирии
17:26Турецкая авиация атаковала пограничный КПП в Рас эль-Айн, заявили в Сирии
Лента новостейМолния