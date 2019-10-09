Пермский медвуз опроверг сообщение о закрытии доступа в операционные

ПЕРМЬ, 9 окт - РИА Новости. Данные о закрытии доступа в операционные в стационаре челюстно-лицевой хирургии Пермского государственного медицинского университета (ПГМУ) из-за проверки Росздравнадзора не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
В среду на странице регионального профсоюза работников здравоохранения "Альянс врачей Пермского края" в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что администрация стационара челюстно-лицевой хирургии ПГМУ якобы выставила охрану у "каждой операционной и запретила всему медперсоналу доступ в перевязочные и операционные". По данным профсоюза, ситуация якобы имеет место в среду "перед проверкой Росздравнадзора". Под публикацией размещена видеозапись, на которой видно мужчин, которые стоят в коридоре на каждом этаже здания. Автор видео называет их охранниками, один из них говорит, что его поставила администрация больницы.
"Ситуация подается некорректно. Эта информация не соответствует действительности, и это было признано всеми на встрече с ректором, с руководством вуза, с руководством всех подразделений", - прокомментировали агентству в пресс-службе вуза.
В медицинском университете добавили, что работа стационара идет в плановом режиме.