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РИА Новости
Тюменская область

Виртуальные концертные залы откроются в Тюменской области

12:56 09.10.2019
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© РИА Новости / Юлия Честнова / Перейти в фотобанкГорода России. Тюмень
Города России. Тюмень
© РИА Новости / Юлия Честнова
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ТЮМЕНЬ, 9 окт – РИА Новости. Сразу в двух городах Тюменской области в рамках национального проекта "Культура" в субботу, 12 октября, откроются виртуальные концертные залы, где можно будет услышать выступления отечественных и мировых звезд классической музыки в режиме онлайн, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Залы появятся в тюменском центре культуры и искусства "Современник" на улице Олимпийской и в Ишимском Доме культуры. Новые виртуальные залы начнут работу онлайн–трансляцией выступления Российского национального молодежного симфонического оркестра со сцены Московской государственной академической филармонии. Концерт, который все желающие смогут посетить бесплатно, начнется в 14.30 по местному времени (12.30 мск), одновременно, сразу в двух залах", - сказал собеседник агентства.

"Уверен, нацпроект "Культура" даст импульс в развитии культуры как важной сферы, которая во многом формирует человека, дает ему возможность получить эстетическое воспитание и реализоваться. Мы продолжаем сегодня реконструировать и строить новые дома культуры, занимаемся оснащением детских музыкальных школ. До конца текущего года будет введен в эксплуатацию еще один культурно-досуговый центр в с. Богандинское Тюменского района", – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Открытие виртуальных концертных залов – одна из задач проекта "Цифровая культура". В рамках этого направления жители Тюменской области в режиме онлайн смогут услышать музыкальные шедевры, исполняемые на сценах лучших концертных залов России.
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