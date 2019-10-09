Виртуальные концертные залы откроются в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 9 окт – РИА Новости. Сразу в двух городах Тюменской области в рамках национального проекта "Культура" в субботу, 12 октября, откроются виртуальные концертные залы, где можно будет услышать выступления отечественных и мировых звезд классической музыки в режиме онлайн, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Залы появятся в тюменском центре культуры и искусства "Современник" на улице Олимпийской и в Ишимском Доме культуры. Новые виртуальные залы начнут работу онлайн–трансляцией выступления Российского национального молодежного симфонического оркестра со сцены Московской государственной академической филармонии. Концерт, который все желающие смогут посетить бесплатно, начнется в 14.30 по местному времени (12.30 мск), одновременно, сразу в двух залах", - сказал собеседник агентства.

"Уверен, нацпроект "Культура" даст импульс в развитии культуры как важной сферы, которая во многом формирует человека, дает ему возможность получить эстетическое воспитание и реализоваться. Мы продолжаем сегодня реконструировать и строить новые дома культуры, занимаемся оснащением детских музыкальных школ. До конца текущего года будет введен в эксплуатацию еще один культурно-досуговый центр в с. Богандинское Тюменского района", – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.