Миллер обсудил с представителем немецких властей транзит газа через Украину

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер обсудил с уполномоченным правительства Германии по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее вопросы организации поставок российского газа в страны дальнего зарубежья с 1 января 2020 года, говорится в сообщении российского газового холдинга.

В частности, на встрече было отмечено, что Украина в настоящее время ведет работу по внедрению в свое законодательство положений Третьего энергетического пакета ЕС, сообщается в релизе.

"В рамках этой работы, в частности, следует обеспечить независимость национального регулятора в энергетической сфере и создать сертифицированного независимого газотранспортного оператора. Отмечено, что качественное прохождение оператором процедуры сертификации и лицензирования требует тщательной подготовки и занимает длительный срок. Кроме того, до сих пор не утверждена экономически обоснованная и прозрачная методика тарифообразования на транспортировку газа для независимого оператора", - говорится в сообщении.

"Если эта комплексная работа не будет завершена к 1 января 2020 года, единственный вариант сотрудничества на переходный период - продление действующего договора на транзит газа, адаптированного к актуальным рыночным условиям", - отмечает "Газпром".

Компания также сообщает, что Миллер на встрече подчеркнул: в первую очередь украинской стороне необходимо определиться с объемом дальнейших закупок российского газа по прямому контракту. От этого зависит пропускная способность ГТС, которую "Газпром" будет готов поддерживать на российской территории для подачи газа в направлении Украины.