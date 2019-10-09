Миллер обсудил с представителем немецких властей транзит газа через Украину

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер обсудил с уполномоченным правительства Германии по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее вопросы организации поставок российского газа в страны дальнего зарубежья с 1 января 2020 года, говорится в сообщении российского газового холдинга.
В частности, на встрече было отмечено, что Украина в настоящее время ведет работу по внедрению в свое законодательство положений Третьего энергетического пакета ЕС, сообщается в релизе.
"В рамках этой работы, в частности, следует обеспечить независимость национального регулятора в энергетической сфере и создать сертифицированного независимого газотранспортного оператора. Отмечено, что качественное прохождение оператором процедуры сертификации и лицензирования требует тщательной подготовки и занимает длительный срок. Кроме того, до сих пор не утверждена экономически обоснованная и прозрачная методика тарифообразования на транспортировку газа для независимого оператора", - говорится в сообщении.
"Если эта комплексная работа не будет завершена к 1 января 2020 года, единственный вариант сотрудничества на переходный период - продление действующего договора на транзит газа, адаптированного к актуальным рыночным условиям", - отмечает "Газпром".
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Компания также сообщает, что Миллер на встрече подчеркнул: в первую очередь украинской стороне необходимо определиться с объемом дальнейших закупок российского газа по прямому контракту. От этого зависит пропускная способность ГТС, которую "Газпром" будет готов поддерживать на российской территории для подачи газа в направлении Украины.
Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце этого года. Чтобы определить дальнейшее будущее транзита Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации. Очередной их раунд на министерском уровне прошел 19 сентября в Брюсселе. Участники встречи сочли ее конструктивной и договорились продолжать диалог. Следующий раунд консультаций назначен на 28 октября.